Os sindicatos UXT, CC.OO. e CIG manteñen a convocatoria de folga no sector do metal da provincia da Coruña para os próximos martes 4 e mércores 5 de xullo, tendo en conta que, aínda que as conversacións coa patronal retomáronse, as partes aínda están "moi lonxe" de chegar a un acordo.

Así o explicou o representante de Comisións Miguel Outes, en declaracións a Europa Press, tras unha xornada na que centrais e empresarios estiveron sentados durante varias horas coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais.

A reunión empezou ás 17,00 horas do xoves e sobre as 19,30 horas houbo un receso, tras o cal, sobre as 20,30 horas, o mediador decidiu celebrar encontros por separado, primeiro coa patronal e logo cos sindicatos.

Como "parte positiva", Outes sinalou que "se falou de cousas que ata o momento negábanse", entre elas a subrogación do emprego e a situación das auxiliares. "Empezouse a falar", destacou, para expor que "non hai proposta" nin "oferta", polo que "o acordo segue moi lonxe", pero polo menos as negociacións desbloqueáronse "".

Agora, o mediador optou por dar un tempo ás partes e abriu un trámite de chamadas por separado, inclusive entre as organizacións sindicais. A intención é "volver verse canto antes, se pode ser o luns", segundo este portavoz.

Con todo, UGT, CC.OO. e CIG subliñan que os paros de martes e mércores "seguen en pé", tendo en conta que non se produciron achegamentos aínda en ningún dos puntos de fricción entre as dúas partes.