O alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciou este venres unha próxima reunión co presidente do Real Club Celta, Carlos Mouriño, para trasladarlle unha nova "oferta" do Concello acerca da utilización do estadio municipal de Balaídos por parte da entidade celeste.

Segundo avanzou o rexedor, en declaracións aos medios, ese encontro "oficial" terá lugar "a finais da próxima semana ou principios da seguinte", e nel, Caballero entregaralle "a oferta da formulación oficial do Concello" achega do estadio, "na liña da concesión".

O alcalde non quixo entrar en detalle sobre o contido da proposta, e limitouse a asegurar que é "moi conveniente para o Celta e para a cidade". De feito, esta semana chegou a garantir que o equipo "xogará no estadio de Balaídos durante os próximos cen anos".

En abril deste ano o presidente do club anunciou que o Celta se irá de Vigo, ao non permitirlles a adquisición do estadio nin ter un horizonte claro para a construción dunha nova cidade deportiva. O goberno local propuxéralle unha concesión de Balaídos por 50 anos, con aproveitamentos comerciais e o abono dun canon anual ao Concello, pero Mouriño rexeitouno.