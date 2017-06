Gas Natural Fenosa anuncia un investimento de 200 millóns de euros para xerar 200 megawatts de enerxía eólica

O conselleiro delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, anunciou este venres en Ourense a intención da súa empresa por investir 200 millóns de euros para a xeración de 200 megawatts máis de enerxía eólica en Galicia e a creación de 500 postos de traballo.

Así o sinalou durante a conmemoración do 50 aniversario da central hidroeléctrica de Velle (Ourense) e a presentación do centro de control "máis innovador de Europa", que supervisa desde esta instalación a actividade das 51 centrais hidroeléctricas e as 23 grandes presas que ten a compañía por todo o territorio español.

O acto contou coa presenza do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que respondeu a esta oferta coa disposición do seu Executivo para "concretar un marco sustentable" que permita a implantación deste proxecto e que sirva para que as empresas do sector interesadas en investir en Galicia vexan o "compromiso" da Xunta por facilitar a posta en marcha de proxectos similares no territorio autonómico.

Feijóo, o conselleiro de Industria, Francisco Conde e o subdelegado do Goberno, Roberto Castro, foron algunhas das autoridades que asistiron ao acto conmemorativo do 50 aniversario da Central Hidráulica de Velle, previsto inicialmente para xullo de 2017 pero que se pospuxo ao coincidir coa morte do pai do presidente da Xunta.

TODAS AS PRESAS DO GRUPO EN ESPAÑA

Durante a súa intervención, Rafael Villaseca resaltou que a construción da central de Velle supuxo (en 1967) "un fito na historia das centrais hidráulicas españolas", pero que medio século volve converterse nun "centro moderno, único e pioneiro" coa posta en marcha dun Centro de Control "que non ten igual en toda Europa".

O novo Centro de Control Integrado (CCI) supuxo un investimento de 6,5 millóns de euros para pór en marcha unhas instalacións que supervisan, a través das máis modernas tecnoloxías, a actividade das 51 centrais hidroeléctricas e 23 grandes presas que xestiona a compañía en territorio español.

Villaseca confirmou que o novo sistema, que traballa 24 horas ao día o sete días da semana, recibe en tempo real "máis de 200.000 sinais en tempo real" dos diferentes activos da empresa, aínda que nun futuro podería analizar ata 800.000 sinais.

Respecto ao futuro, o conselleiro delegado de Gas Natural Fenosa comunicou a intención do grupo por investir "coa máxima celeridade" máis de 200 millóns de euros para que Galicia produza 200 megawatts máis de enerxía eólica e xere medio milleiro de postos de traballo.

Villaseca explicou que este proxecto, que debería executarse entre os anos 2017 e 2019, debería "confirmar a Galicia como o gran polo da enerxía renovable" en España.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recolleu a luva e confirmou que a Xunta "concretará un marco sustentable par que se poida executar ese investimento nos meses que quedan" ata o final de 2019.

"A RESPONSABILIDADE QUE LLE CORRESPONDE"

Núñez Feijóo sinalou que a Xunta "asumirá a responsabilidade que lle corresponde, desde o punto de vista da regulación" para facilitar ese investimento "en tempo e forma", a pesar de que hai un período "cortísimo" (entre 24 e 30 meses, apuntou) para a posta en marcha dese proxecto.

"As normativas que teñamos que aprobar ímolo a facer, para que as empresas que queiran investir", porque "nos interesa o investimento en Galicia, 500 postos de traballo , incrementar a nosa potencia eólica en 200 megawatts e cumprir con aquelas compañías que están a investir na comunidade", abundou Núñez Feijóo.

Na súa intervención o xefe do Executivo galego lembrou que "case o 90% da enerxía" que consomen os consumidores galegos xérase a través de fontes limpas e sustentables, o que coloca á Comunidade Autónoma a piques de cumprir os obxectivos de loita contra o cambio climático propostos para o ano 2050.

Núñez Feijóo reiterou o compromiso do seu goberno por "un desenvolvemento sólido das enerxías renovables".