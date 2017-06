En Marea presenta en Ourense un decálogo de medidas para loitar contra os incendios en Galicia

O portavoz de En Marea, Luís Villares, e o deputado no Parlamento, Davide Rodríguez, presentaron este venres na base da brigada helitransportada de Vilarmaior en Verín (Ourense), un decálogo de medidas para loitar contra os incendios forestais.

Entre as propostas reclamadas pola formación destacan a posta en marcha dunha Lei galega de mitigación e adaptación ao cambio climático, un plan social e de estímulo para o rural, a elaboración dun novo plan do monte galego ou o establecemento dun servizo contra incendios único e público.

Villares avogou por un cambio nas políticas de protección do territorio e por un cambio nas políticas de prevención dos incendios que fagan fronte ao "discurso unicamente productivista do monte" por parte da Administración pública galega.

Ademais propuxo alternativas para as políticas públicas dos últimos 30 anos en materia de medio rural, por considerar que estas "se mostraron insuficientes para a prevención e extinción" dos incendios forestais e porque non serviron para frear o "abandono do rural, a falta de investimento e servizos públicos" e "a reforestación" con especies como o eucalipto.

O decálogo de En Marea incide na necesidade de pór en marcha unha estratexia de loita contra os incendios que sexa froito de "un consenso entre axentes sociais, empresariais e políticos", dixo Villares.

SIMULACROS DE INCENDIO

Pero a formación tamén reclama a creación de plans específicos de emerxencias, a elaboración dun mapa de riscos e a realización de exercicios ou simulacros en poboacións que linden con masas forestais para que "a poboación saiba o que ten que facer en caso de incendio", sinalou o líder de En Marea.

En Marea propón a aprobación dunha Lei Galega que se adapte para os efectos do cambio climático, que supoña unha aposta por "a eficiencia enerxética" e as enerxías renovables co obxectivo de "reducir a dependencia dos combustibles fósiles e mitigar os efectos do cambio climático".

Entre as propostas presentadas por Villares tamén destaca a necesidade impedir a recualificación de terreos que sufrisen un incendio e impulsar as medidas de recuperación das zonas queimadas e impulsar plans de emprego públicos para o medio rural.

O decálogo tamén reclama unha "revisión" da Lei de Montes que, entre as súas novidades, reclama á Xunta que asuma os deslindes e plans de ordenación dos montes veciñais e aumente as distancias mínimas de separación entre as masas forestais e as zonas agrarias e vivendas.

Tamén se propón a elaboración dun novo Plan do Monte galego, que aposte pola "redución progresiva" da superficie ocupada polo eucalipto e a eliminación desta especie dos espazos naturais sensibles ou protexidos.

As medidas presentadas por En Marea complétanse coa posta en marcha dun plan contra a reforestación ilegal e a recuperación da superficie agraria; impulsar as políticas de prevención de incendios e a creación dun servizo de extinción de incendios "único e público" que estea "orientado á prevención, antes que á extinción".