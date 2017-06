A Audiencia de Madrid reabre o caso Jimmy para que se poida identificar o autor da súa morte

A Audiencia Provincial de Madrid ordenou a reapertura da causa penal que investiga a morte do seareiro do Deportivo da Coruña Francisco Javier Romero, coñecido como Jimmy, para que se busquen máis pistas que poidan levar á identificación do autor ou autores que acabaron coa súa vida en novembro de 2014, informaron a Europa Press fontes xurídicas.

Así o instou nun auto a Sección Sexta desta sede xudicial ao solicitar ao xuíz de Instrución número 20 de Madrid a práctica de novas probas para esclarecer aos autores do crime. Deste xeito, deixa sen efecto o arquivo decretado do 14 de decembro de 2016.

O día da morte, o 30 de novembro de 2014, ultras do Atlético de Madrid e do Deportivo da Coruña enfrontáronse nunha liorta pactada nas proximidades do Río Manzanares e nas inmediacións do estado Vicente Calderón.

Segundo as imaxes captadas por cámaras de vixilancia, sete ultras arroxaron ao seareiro do Depor ao río. A autopsia confirmou que a vítima presentaba un forte traumatismo cranioencefálico e varias lesións.

O xuíz arquivou o caso ao non estar acreditado que a morte se producise no transcurso da liorta, non o está "a autoría das persoas que interviñeron nas lesións a Santiago e na morte de Jimmy".

Antes do arquivo, a Fiscalía de Madrid pediu que testificase a testemuña protexida que ao comezo da instrución sinalou aos posibles autores materiais do crime. Apuntou a catro ultras do club branquivermello, ingresando estes en prisión provisional. Pero aos meses saíron libres.

Ademais, a Audiencia de Madrid absolveu ao menor que foi condenado por homicidio o pasado mes de febreiro polo Xulgado de Menores número 4 de Madrid. O xuíz considerou acreditada a súa responsabilidade penal e directa na morte violenta de Jimmy, nas inmediacións do estado Vicente Calderón.