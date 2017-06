O presidente da Autoridade Portuaria de Vigo (APV), Enrique López Veiga, apuntou que Maersk "ao parecer" decidiu "trasladarse definitivamente ao Porto de Marín", a pesar do que mantivo que o Porto de Vigo "non naufragou e non vai naufragar, vai seguir adiante", aínda que considerou que "os clientes teñen algo que dicir" sobre esta decisión da naviera.

Así se pronunciou este venres ao ser cuestionado polos xornalistas nunha rolda de prensa, na que puntualizou que, aínda que quere que a naviera "volva", o porto vigués vai "sobrevivir con ou sen Maersk" e o seu oco "cubrirano outras empresas, como xa sucedeu".

Ademais, remarcou que "hai suficientes alternativas" para responder aos que non queiran a súa mercadoría en Marín. Neste contexto, apuntou que tamén os clientes "teñen algo que dicir", pois "o custo adicional" xerado polo traslado de porto "non é menor".

"Descargar en Marín non só é o custo físico, tamén é o abono dobre da taxa de mercadorías e que ao estar no porto vigués establécense mínimos a descargar porto de Vigo", explicou.

"A industria, sobre todo a de alimentación, encargarase de demostrar que Maersk comete un erro, pero é moi libre de cometelo", subliñou o presidente portuario, que en todo caso advertiu que en Vigo van estar vixiantes de que en Marín "se respecten as normas da competencia".

"ÁS PORTAS DO CAOS" POLA ESTIBA

En canto ao acordo de liñas básicas alcanzado polos sindicatos de estibadores e a patronal Anesco, que permitiu desconvocar a folga, López Veiga indicou que a pesar dos paros realizados nas últimas semanas, en Vigo mantívose " un ritmo de descargas aceptable".

No entanto, recoñeceu que se estivo "ás portas do caos", especialmente o sector loxístico, que é "o que máis sufriu con isto".

"Estou encantado que se desconvocou a folga, porque ás veces un período de serenidade permite saber o que é posible e o que non é posible aprobar", concluíu.