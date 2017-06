A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF Galicia) considera que "a venda por parte da Xunta da subida do 1 por cento nas nóminas dos empregados públicos despois de cinco anos de conxelación salarial" é unha "autopromoción" do Goberno galego e, por iso, pide que se deixe aos traballadores fóra de "espectáculos publicitarios".

A queixa do sindicato chega un día despois de que o presidente da Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, anunciase tras a reunión semanal do seu Goberno, unha lei na que concretará a modificación dos orzamentos de 2017 para sumar 230 millóns de euros e que será aprobada previsiblemente no pleno de xullo.

Con parte destes recursos, a Xunta asumirá a subida salarial do 1 por cento que os ao redor de 100.000 empregados públicos galegos verán nas súas nóminas de xullo.

A CSIF lamenta que a Xunta non aclarase que a nómina "inclúe os atrasos acumulados desta subida do 1 por cento dada a tardanza na aprobación dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE)", o que se traduce, denuncian, nunha perda de poder adquisitivo dos empregados públicos.

O sindicato lembra, ademais, que a subida non cubriría "nin o aumento do IPC", previsto nun 1,9 por cento para o mes de maio, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Tachan tamén de "inexplicable" que a Xunta enmarque o aumento salarial dentro da lei de impulso económico e gasto social, tendo en conta que esta subida estaba contemplada desde o ano pasado como parte das negociacións entre Goberno central e sindicatos, polo que "debese estar xa" nas contas da Xunta.

OUTROS RECORTES

Por outra banda, a CSIF lembra que os funcionarios "xa viron recortadas as súas nóminas" nun 5 por cento polo Goberno que dirixía o socialista José Luís Rodríguez Zapatero e que eses mesmos salarios "conxeláronse en anos sucesivos".

Mantén, ademais, que durante o últimos catro anos os empregados públicos "deixaron de cobrar o complemento das pagas extraordinarias que representaba o 4 por cento das retribucións" e que, a pesar de eliminar ese complemento, "a Xunta alardeou de boa gobernación".

Recoñece CSIF que o Goberno galego volve implantar agora esa paga, pero o sindicato mantén o ton reivindicativo e reproba que "non se devolven as cantidades sustraídas ata a data". Todo iso supón, afirma, unha "perda de dereitos no plano retributivo e nas condicións de desempeño do posto de traballo desde 2009".