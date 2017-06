As asembleas de persoal de Ferroatlántica na Costa da Morte ratifican a folga e a manifestación do 8 de xullo

As asembleas de traballadores nos centros de traballo de Ferroatlántica na Costa da Morte (A Coruña) avalaron a convocatoria de mobilizacións acordada polo comité de empresa: folga nas fábricas e centrais para o sábado 8 de xullo, manifestación ese mesmo día en Santiago de Compostela e marchas a pé desde Cee á capital galega desde o 5 de xullo.

Marcha por Ferroatlántica | Fonte: Europa Press

Nas asembleas, celebradas este mércores, tamén se explicaron con detalle as xestións institucionais realizadas nos últimos días e expúxose en detalle o contido das alegacións presentadas polo comité á Xunta en contra da solicitude de Ferroatlántica para a autorización administrativa para o cambio de cotitularidad e a supresión da prohibición de segregación de actividades.

A este respecto, e fronte ao afirmado polos responsables de elaborar o informe co que Ferroatlántica acompaña a súa solicitude, o comité subliña que a administración galega "non ten deber legal algún de acceder á petición da empresa". "Por iso, na propia solicitude, a empresa fala de revogación e non de anulación, xa que existen sentenzas firmes avalando a legalidade e pertinencia das cláusulas que acompañan a concesión dos saltos de auga", resalta.

"DECISIÓN PURAMENTE POLÍTICA"

De feito, engade que "se a Xunta accede a suprimir a prohibición de segregar ambas as actividades será por decisión política e deberá achegar unha sólida xustificación de cal é o interese público que xustifica esta medida".

"Pois precisamente garantir o emprego e a actividade das fábricas de ferroaleación é o obxectivo desta obrigada vinculación", lembra.

Neste sentido, o comité apunta que "parece que o grupo quere vender á sociedade que agora as centrais son unha carga económica, cando, en toda a súa historia, os saltos de auga sempre deron beneficios (que, por certo, non foron reinvestidos na mellora e modernización das fábricas)".

Contar coas dúas actividades é algo "que o propio grupo Ferroglobe pon en valor diante dos seus accionistas", agrega. Ademais, indica que esta vinculación "é a que permite que as fábricas sigan abertas, e se isto non fose verdade a empresa non faría o máis mínimo esforzo por buscar respaldo e xustificación social aos seus plans".

Para os representantes dos traballadores, "resulta imposible conxugar que a venda das centrais sexa a un mesmo tempo para sufragar o cacareado plan industrial e para afrontar a avultada débeda do grupo Villar Mir".

Neste sentido, valora que "daría moi pouca credibilidade á Xunta do PP que o señor Feijóo antepuxese os intereses dunha empresa que está a ser investigada polo financiamento irregular do partido ao que representa aos intereses dos seus administrados".

"O comité e os traballadores actuaremos con todas as armas que teñamos na nosa man se a autorización chega a facerse efectiva", advirte.

"VILLAR MIR NON TEN A PROPIEDADE DOS RÍOS"

En canto á liberdade de empresa, reprocha a Ferroatlántica que "nada di do feito de que un cambio substancial como a supresión da prohibición de segregar actividades suporía a caducidade das concesións e a obrigatoriedade de que estas revertesen á administración galega, quen tería que decidir se as volve a sacar a concurso ou pasan a xestión directa".

"A vinculación non é unha condición accesoria, senón substancial. A empresa quere mudar as regras do xogo e ao mesmo tempo non quere perder as concesións. Ferroatlántica non ten a propiedade dos ríos, só unha concesión administrativa; a súa liberdade é a mesma que pode ter calquera outra empresa interesada en adquirir os saltos e o complexo industrial", asegura o comité.

INVESTIMENTOS EN ARTEIXO

Por outra banda, lamenta que o Concello de Arteixo, co seu alcalde á cabeza, "pida garantías de investimentos para as plantas do grupo no polígono de Sabón, pero non teña a mínima consideración por esixir que eses investimentos non supoñan deixar na ruína a unha comarca enteira".

"O Concello de Arteixo debería esixir á empresa que cumpra os seus compromisos pero sen vinculalos á venda das centrais. Non hai que esquecer que esta dependencia só apareceu cando a empresa fixo públicas as pretensións de vender as centrais e atopouse de fronte coas oposicións dos traballadores e a cidadanía da Costa da Morte", finaliza.

INVERSIONES EN ARTEIXO

Por otra parte, lamenta que el Ayuntamiento de Arteixo, con su alcalde a la cabeza, "pida garantías de inversiones para las plantas del grupo en el polígono de Sabón, pero no tenga la mínima consideración por exigir que esas inversiones no supongan dejar en la ruina a una comarca entera".

"El Ayuntamiento de Arteixo debería exigir a la empresa que cumpla sus compromisos pero sin vincularlos a la venta de las centrales. No hay que olvidar que esta dependencia solo apareció cuando la empresa hizo públicas las pretensiones de vender las centrales y se encontró de frente con la oposiciones de los trabajadores y la ciudadanía de la Costa da Morte", finaliza.