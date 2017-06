Luz verde das asembleas de cinco cooperativas á fusión en Aira, nun acordo do que se descolga Leira

As asembleas xerais de Agris, Coelplan, Cogasa, Icos e Aira deron luz verde á fusión nunha cooperativa de primeiro grao que liderará esta última, nun acordo no que finalmente estarán este cinco entidades e non seis como se prevía inicialmente, tras descolgarse Leira por decisión dos seus socios.

Diso informou este venres a Europa Press o director xeral de Aira, Daniel Ferreiro, quen destacou que esta unión suporá "un paso máis aló" en beneficio destas cooperativas, que prevén funcionar de forma conxunta desde o próximo 1 de xaneiro de 2018.

Esta unión farase baixo o nome de Aira, cooperativa de pensos con sede en Taboada (Lugo), e contará con máis de 2.600 socios, uns 220 empregados e unha cifra de negocio "por encima dos 90 millóns de euros".

Con este acordo darase "un impulso á valorización" das granxas lácteas e de vacún de leite, así como outras máis pequenas de dedicados a horta e froitos.

Todo iso, con 13 centros de traballo e diversas explotacións centradas en concellos do centro e Sur da provincia de Lugo, comarca do Deza de Pontevedra, así como zonas limítrofes entre a provincia da Coruña e a lucense.

A produción de leite dos socios supera os 300 millóns de litros anuais, repartidos entre máis dun milleiro de explotacións, ademais da fabricación de 200.000 toneladas de pensos.