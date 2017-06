O presidente da Autoridade Portuaria de Vigo (APV), Enrique López Veiga, requiriu á Comisión Europea que vele "polo cumprimento equitativo das normas comunitarias" no Posto de Inspección Fronteirizo (PIF) e evite unha "distorsión da competencia" respecto de Portugal, e avanzou que non descarta acudir aos xulgados europeos de non recibir contestación.

Así as cousas, volveu a insistir en que, froito dos protocolos aplicados en Vigo, "segue índose moito tráfico por Leixões", ante o que é necesario que a Comisión Europea faga "un estudo comparativo" sobre como se aplica a norma en Portugal e en España.

"A Comisión ten que arbitrar e velar polo cumprimento equitativo das normas comunitarias", apostilou.

Tras matizar que na APV están "de acordo coa interpretación de Portugal e non coa de España", incidiu en que é necesario estipular "quen ten razón" e que "polo menos se aplique a norma por igual en todas partes".

É por iso que o Porto de Vigo presentou o requirimento á DX Mare, a DX de Competencia e a DX de Saúde e Seguridade Alimentaria, ás que solicita aseguren un control documental idéntico das importacións, que homoxeneicen as normas, e que elaboren un expediente sobre a posible distorsión da competencia en materia de importación.

Ademais, pide que determinen as responsabilidades de cada unha das administracións públicas dos Estados europeos, sinalen as medidas concretas destinadas a garantir a libre competencia e unha aplicación homoxénea da normativa, e tomen as medidas necesarias para asegurar que todos os Estados apliquen os controis dunha maneira harmonizada".

TRÁFICOS

López Veiga fixo estas declaracións durante a rolda de prensa posterior á reunión mensual do consello de administración da APV, onde tamén fixo balance dos tráficos portuarios, e destacou que o porto vigués retomou a senda do crecemento ao rexistrar o pasado mes de maio un incremento de case un 5% no tráfico total, respecto ao mesmo período de 2016.

Así, manifestou que creceron de forma significativa as mercadorías (4,9%) e o avituallamento (6,3%), mentres que a pesca fresca descendeu nun 2,6%.

En canto ao tráfico de mercadorías, houbo un incremento en todos os tipos, entre os que destacan porcentualmente os graneis sólidos (36,6%) e en termos absolutos a mercadoría xeral (9.178 ton.).

No que se refire a o cinco primeiros meses deste ano, o tráfico descendeu nun 2% respecto ao mesmo período de 2016, onde a principal mercadoría foron os automóbiles (2,45%) e baixaron o granito elaborado, a madeira e os produtos químicos.

En todo caso, destacou a tendencia crecente do número de G.T., que foi un 9,13% máis. Finalmente, López Veiga puxo en valor que Vigo é o principal porto de exportacións marítimas de Galicia, xa que representa o 95% do valor das exportacións por vía marítima da Comunidade e aproximadamente o 50% do valor das importacións.