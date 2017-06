O CGPJ aproba prorrogar o reforzo da sección sexta da Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo

A Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial aprobou esta semana prorrogar o reforzo para a sección sexta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, segundo confirmaron fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

As mesmas fontes explicaron que o Consello acordou a renovación da comisión de servizo con relevación de funcións por un período de seis meses a favor de Eugenio Francisco Míguez Tabarés, titular do Xulgado de Primeira Instancia número 11 de Vigo.

A medida fundaméntase na evolución e situación da sección sexta, cun tempo de resposta superior á media da comunidade "a pesar de que a dedicación do órgano supera o indicador marcado polo CGPJ (102 por cento no primeiro trimestre do ano)".

O reforzo do que dispón esta sección permitiu que a pendencia diminuíse de forma constante desde o inicio de 2015, apuntaron as mesmas fontes, que engadiron que a esa mellora tamén contribuíu unha menor entrada de asuntos (desde 2015 non alcanza o módulo establecido).