Unha persoa resulta ferida nun accidente en Portas (Pontevedra)

Unha persoa resultou ferida na tarde do venres nun accidente de tráfico ocorrido en Portas, na provincia de Pontevedra.

O sinistro tivo lugar na AP-9, concretamente no punto quilométrico 116, sentido norte. O vehículo accidentado perdeu o control e chocou contra a mediana

Un particular alertaba do sucedido ao 112 Galicia sobre as 16.30 horas, e deuse aviso ao 061, Garda Civil de Tráfico, Bombeiros de Ribadumia, Protección Civil de Meis e GES de Valga.