As mulleres volven predominar entre as mellores notas das probas de acceso á universidade

A Universidade de Santiago de Compostela (USC) recoñeceu este venres aos alumnos "máis excepcionais" nas probas de acceso á universidade.

Acto polas mellores notas da ABAU en Santiago | Fonte: Europa Press

En total, 597 estudantes de 179 centros de secundaria de toda Galicia que lograron superar o nove na recentemente estreada ABAU, a nova proba que este ano substituíu á selectividade.

Así, un ano máis as mulleres (347) foron maioría, representando o 58 por cento das mellores notas rexistradas nas probas polo 42 por cento de homes (250).

O reitor da USC, Juan Viaño, presidiu un acto celebrado na tarde deste venres no Palacio de Congresos da capital galega, onde estivo acompañado polo concelleiro de Educación do Concello de Santiago, Manuel Dios, e varios representantes da universidade compostelá.

Ademais, David Montoto Pintos, do IES de Cacheiras (Teo, A Coruña) tomou a palabra en representación do alumnado; así como o director do IES Carlos Casares de Viana do Bolo (Ourense), Carlos Ferreiro González, quen o fixo en nome do profesorado.

"EXCEPCIONAIS"

Alí, ante os 597 premiados e os seus familiares e amigos, Viaño destacou o carácter "excepcional" dos estudantes, aínda que "non por" as súas cualificacións, senón "porque estas non fan máis que reflectir anos de traballo e de dura aprendizaxe".

Deste xeito, tras enxalzar "o esforzo, talento e dedicación" dos alumnos e "o apoio" recibido por parte das súas familias, tamén recoñeceu "a profesionalidade dos docentes e mestres que se esforzaron" porque chegasen "ata aquí".

A continuación, manifestou que sería "unha honra" para a USC que estes alumnos optasen pola institución compostelá para cursar os seus estudos.

De feito, dos 600 premiados na edición do pasado ano, máis do 50% matriculáronse en titulacións da USC, tanto no campus de Santiago como no de Lugo.

"Neste auditorio xuntamos a maior cantidade de talento imaxinable; de talento e de esforzo nun momento das vosas vidas onde vos queda todo por facer. Un momento onde tedes o futuro que queirades conseguir", incidiu Viaño.