Os traballadores de Elnosa demandan unha moratoria do uso de mercurio supeditada ao cambio tecnolóxico da planta

Os traballadores de Elnosa en Pontevedra apoian a aplicación dunha moratoria -como a que se concedeu a outras plantas en Alemaña, Italia e Bélxica, sosteñen- da directiva que o 11 de decembro obriga a pechar ás empresas do sector que utilizan mercurio no seu proceso de produción, supeditando esa prórroga á aplicación do cambio tecnolóxico por parte da empresa.

Ano e medio é o prazo que calculan que se tardaría en culminar ese proceso, durante o cal Elnosa produciría hipoclorito ou lejía común "para manter os seus clientes", explicou o presidente do comité de empresa, Avelino García.

Con motivo dunha acción informativa desenvolvida a pé de rúa coa lema "Non máis violencia institucional contra as familias dos traballadores de Elnosa", García chamou tamén a atención do Goberno Central e da Xunta, aos que reclamou un trato "igual ao de Ence", en tanto esixen unha prórroga á concesión sobre os terreos que a fábrica ocupa en Lourizán, vixente ata xuño de 2018.

A campaña informativa desenvolvida polos traballadores é a continuación da concentración realizada o pasado 17 de xuño ante o concello de Pontevedra coa participación de traballadoras e familiares do persoal.

A cinco meses de que Elnosa expóñase a ter que pechar, acusan o Goberno local de considerarlles "a diana cara á que apunta e dispara" e de facer "todos os esforzos ao seu alcance para destruír" os postos de traballo.

"É indecente que un sátrapa como o alcalde Lores pretenda arruinar as nosas vidas", sostén o comunicado que distribuíron masivamente polas rúas que conflúen na praza da Peregrina.

Ademais, os traballadores da planta electroquímica repróchanlle ao concello que "non se expuxo nin unha soa alternativa concreta á permanencia dos postos de traballo de Elnosa".