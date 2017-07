Tres medallas en tres días

Terceiro día de competición e terceira medalla para a galega Águeda Cons no Campionato de Europa Júnior de natación que se disputa na cidade israelí de Netanya. Espectacular o rendemento da nadadora pontevedresa na súa primeira participación nun Europeo. Águeda Beatriz Cons rebaixou en 13 segundos a súa mellor marca persoal nos 1.500 metros libres para acadar a súa terceira medalla de prata no campionato, tras as dúas anteriores nos 800 metros (mércores) e nos 400 libres (xoves).

Águeda Cons, en Israel cunha das súas medallas de prata. | Fonte: facebook Club-Natación-Galaico

“A verdade é que estou moi contenta cos resultados, tanto coas marcas como cos postos. E estou disfrutanto moitísimo, co ambiente e cos compañeiros”, declarou na RG a pontevedresa, que detivo o crono cun tempo de 16:29.21, segunda con máis de tres segundos de marxe sobre a terceira, a italiana Giulia Salin (16:32.65). Noutra liga segue a maxiar Ajna Kesely (16:11.25), ouro nas tres mesmas probas nas que participou a deportista do Club Natación Galaico.

Está a ser un Europeo soñado para a pontevedresa, que en cada unha das tres probas que nadou subiu ao podio, rebaixou en todas elas considerablemente a súa mellor marca persoal e incluso acadou un récord galego absoluto nos 400 metros libres.

Aínda que xa non tomará parte en ningunha proba individual, Águeda Cons, tralo descanso na xornada do sábado, participará o domingo na proba de remudas 4x200 libres. Despois comezará a pensar no Mundial júnior que se celebrará en agosto en Indianápolis (EUA). “Penso mellorar as marcas e acadar bos postos, e sobre todo gañar moita experiencia”, di Águeda Cons sobre a súa vindeira cita internacional, para a que xa acadou as mínimas en 400 e 800 metros libres.