O sector turístico galego afronta este ano a tempada de verán coa previsión de obter "resultados positivos" e cunhas estimacións de ocupación de entre o 70 e o 90 por cento das prazas, dependendo das áreas.

Salamanca.- Dous bañistas nunha praia española | Fonte: Europa Press

Así o confirmou o presidente do Clúster do Turismo de Galicia, Francisco González, baseándose nas enquisas propias realizadas pola entidade aos establecementos, así como nos bos resultados que xa arroxou o mes de xuño.

Segundo os datos facilitados a Europa Press, xuño foi para o sector galego "un bo mes", en "a mesma liña" que o que ocorreu o ano pasado, no que se superou o medio millón de viaxeiros.

Tras uns meses de xullo e agosto que en 2016 foron "históricos", o Clúster aposta por ser "cauto" e considera que este ano o incremento en termos globais "podería estar entre o 5 e o 7 por cento", con subidas puntuais de ata o 10 por cento en "puntos de especial tirón turístico". Este incremento, apuntaron, "situaría a Galicia na fronteira do millón e medio de viaxeiros no conxunto destes dous meses".

O bo tempo, tónica xeral no mes de xuño, seguirá "favorecendo" a chegada de turismo nacional, que segue sendo maioritario na Comunidade, aínda que o Clúster do turismo destaca tamén o "progresivo incremento do fluxo de turistas estranxeiros" a Galicia, que en xuño do ano pasado xa supuxeron un 36% do total.

ENTRE O 70 E O 90%

Segundo os datos do propio Clúster, a partir de sondaxe telefónica, a ocupación media dos establecementos este verán roldará o 70 por cento en xullo, con mellores resultados en puntos de maior afluencia turística como Santiago de Compostela ou as Rías Baixas. No mes de agosto, a ocupación esperada rolda o 90 por cento, tendo en conta o peso das reservas de última hora.

En particular, as estimacións de Rías Baixas, un dos puntos crave do turismo galego durante o verán, xa apuntan a unha ocupación media do 80 por cento durante a época estival, a falta das últimas reservas, e a que o 36 por cento dos turistas sexan estranxeiros. Con iso, a zona crece un punto con respecto ás estimacións do ano pasado.

No caso do turismo rural, desde o Clúster indican que a ocupación para xullo situarase previsiblemente, en torno ao 45 por cento, mentres que en agosto espérase que creza ata o 65 por cento. En particular, destacou que tres de cada 10 viaxeiros que elixen este tipo de aloxamentos de turismo, fano no verán e son fundamentalmente residentes en España.

REPUNTE EN PREZOS

Ao mesmo tempo que os datos de ocupación, o sector recoñece que tamén se espera un lixeiro repunte nos prezos hoteleiros, xa detectado desde o pasado mes de maio.

En tempada alta, precisou o responsable do Clúster, a subida de prezos oscilará entre o catro e o oito por cento.

O sector mostrou a súa satisfacción polos datos, que "consolidan unha tendencia á alza" no ámbito turístico galego, tanto en materia de ocupación como en rendibilidade e gasto turístico, índices nos que 2016 xa rexistrou unha "tempada excelente".