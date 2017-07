O custo medio das horas extra sitúase entre os 22 e os 23 euros en Galicia

O custo medio de cada hora extra nas empresas galegas sitúase entre os 22 e os 23 euros, segundo un estudo realizado por Randstad en base á Enquisa Trimestral de Custos Laborais e a Enquisa de Poboación Activa, ambas as publicadas polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Traballadores na oficina | Fonte: Europa Press

A nivel nacional, este tipo de horas supuxeron ás empresas españolas un custo de 2.845 millóns de euros, un 6,2 por cento máis respecto de 2015 e un 22,9 menos que en 2008. Durante o período analizado, o custo das horas extraordinarias remuneradas ascendeu a case 25.000 millóns de euros para as empresas españolas.

Un dos aspectos que ten en conta a análise de Randstad é o custo medio de cada hora extra nas diversas comunidades autónomas, segundo reflicte no seu informe, remitido a Europa Press. Neste sentido, existen variacións de ata dez euros por cada hora en función da rexión onde o traballador desenvolver a súa actividade.

País Vasco, A Rioxa e Castela-A Mancha son as rexións onde máis lles custan as horas extra ás compañías, todas elas por encima de 24 euros, mesmo por encima dos 28 no caso vasco.

A continuación, entre os 22 e os 23, sitúanse Asturias, Navarra, Galicia, Cataluña e Castela e León, mentres a media nacional queda nos 21,30 euros. En concreto, en Castela e León o custo deste tipo de horas é de 22,11 euros, case un euro menos que a media nacional.

Por baixo da media nacional sitúanse seis comunidades autónomas: Baleares, Comunidade Valenciana, Estremadura e Aragón, todas elas con custos de entre os 19 e os 20 euros por hora extra. Canarias, con 18,95, e Madrid, con 18,10, son as rexións onde menos lles custa ás empresas cada hora extra dos seus empregados.

EQUIVALENCIA EN CONTRATOS

A partir do volume de horas extra rexistradas, e do custo laboral de cada rexión, así como do peso dos contratos a tempo completo e parcial en cada comunidade autónoma, Randstad leva a cabo unha equivalencia para coñecer cantos traballadores poderíanse contratar utilizando os recursos destinados polas empresas ás horas extraordinarias dos traballadores.

Nesta liña, o diñeiro destinado en 2016 a remunerar as horas extra en Cataluña equivalería á contratación de 20.000 profesionais durante un ano, máis de 17.000 deles a tempo completo. En Madrid, Andalucía e Comunidade Valenciana, esta cifra sitúase entre as 10.000 e as 12.000 incorporacións, o que supera en todos os casos as 8.500 a tempo completo.

Castela e León, País Vasco, Galicia ou Castela-A Mancha serían capaces de incorporar aos seus mercados de traballo entre 4.000 e 5.000 profesionais durante doce meses.

Por último, cabe destacar a evolución que tivo o custo media anual de cada hora extra, que creceu un 0,5 por cento no último ano, pasando do 21,20 a 21,30 euros. O pico máis elevado situouse durante 2013, cun custo de 22,15 euros, impulsado polos datos do primeiro trimestre daquel ano, por encima dos 24 euros. No caso de Castela e León, o custo de cada hora extraordinaria remunerada durante o último exercicio foi de 22,11.