Liberdade con cargos para un home do Carballiño e unha muller dominicana por un suposto delito de falsidade documental

Un home de 54 anos e veciño do Carballiño (Ourense) e unha muller de 34 anos e de nacionalidade dominicana quedaron en liberdade con cargos tras ser acusados dun suposto delito de falsidade documental.

Nun comunicado, a Policía Nacional explicou que ambos simularon unha relación laboral coa pretensión de que esta obtivese, "de forma fraudulenta", a nacionalidade española.

En concreto, a investigación iniciouse cando a brigada provincial de Estranxeiría e Documentación de Ourense detectou unha fraude na solicitude de nacionalidade da muller.

Deste xeito, a unidade de investigación puido acreditar que o contrato, polo que ela se constituía como empregada do fogar do home, era fraudulento, xa que a muller pasaba longas tempadas no seu país de orixe. Ademais, varios veciños manifestaron que a solicitante era descoñecida no domicilio.

Por iso, o home e a muller, que eran parella, foron detidos o pasado xoves 29 de xuño e trasladados ás dependencias da Policía Nacional. Pasaron a disposición xudicial e ese mesmo día quedaron en liberdade con cargos.