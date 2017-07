O PSdeG leva ao Parlamento a concesión de contratos públicos en emerxencias ao xefe de Protección Civil da Estrada

O responsable de Política Institucional do Grupo Socialista, Juan Díaz Villoslada, presentou no Parlamento unha serie de preguntas parlamentarias sobre a concesión de contratos públicos da Xunta en materia de telecomunicacións e equipamentos de emerxencias ao coordinador de Protección Civil e encargado do Grupo de Emerxencias Supramunicipais (GES) da Estrada (Pontevedra).

En concreto, Villoslada advertiu, a través dun comunicado, de que o administrador único de RicarSAT, S.L. coordina Protección Civil da Estrada, á vez que é responsable do GES que ten competencias nos concellos da Estrada, Cuntis, Moraña, Campo Lameiro, Forcarei, Cerdedo, Vedra e Teo.

"Parece ser que algunha outra empresa do seu ámbito familiar tamén é adxudicataria de contratos públicos deste sector de actividade, ben de forma directa ou mediante subcontratas", engadiu Villoslada respecto diso.

A continuación, precisou que as entidades adjudicadoras son, entre outras, a Axencia Galega de Emerxencias (Axega) e a Academia Galega de Seguridade Pública (Agasap).

Así mesmo, o deputado socialista referiuse a "a relación laboral e contractual que mantén o traballador co propio Concello". "O alcalde da Estrada deberá de clarificar e resolver de inmediato (esta situación)", defendeu, para logo lembrar que o grupo socialista da Estrada pediu o cesamento inmediato deste empregado municipal, así como unha comisión de investigación respecto diso.

Por todo iso, Villoslada pediulle ao Goberno galego que cumpra coa Lei 53/1984 de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas, a Lei de contratos do sector público "en materia de prohibicións para contratar", a Lei 9/2007 de subvencións de Galicia e todo o corpus normativo comunitario en materia de prevención de riscos de fraude.