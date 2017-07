Rural.- Oito parroquias galegas acumulan máis de 600 incendios forestais no último lustro

Oito parroquias galegas acumulan un total de 601 incendios forestais no último lustro, ao rexistrar cada unha delas entre 50 e un centenar de lumes desde 2011 a 2016.

Mapa de parroquias de alta actividade incendiaria | Fonte: Europa Press

Así figura no Plan de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga) de 2017, que recolle Europa Press, no que existen 73 parroquias de alta actividade incendiaria (PAAI) --seis máis que as 67 de 2016--, diferenciadas entre aquelas que forman parte polo número de incendios reiterados ou pola súa gran virulencia.

Entre as de múltiples lumes, destaca o caso da parroquia de Carballo, no municipio coruñés homónimo, que alcanza os 100 incendios. Séguelle a de Montes, en Cualedro (Ourense), con 94 lumes en cinco anos; O Pereiro, A Mezquita (Ourense), con 81 entre 2011 e 2016; Pontellas, O Porriño (Pontevedra), con 80.

Neste oito parroquias tamén se atopan: Tomiño, no municipio de mesmo nome (Pontevedra), con 78; A Granxa, Oímbra (Ourense), con 69; Ribeira, no concello homónimo coruñés, con 50; e O Tameirón, na Gudiña (Ourense), con 49.

De tal forma, no Pladiga figuran 57 parroquias con alto risco de incendios por número de lumes e 16 que están pola virulencia. Ademais, dos 314 concellos galegos, 195 municipios están declarados como zona de alto risco incendiario fronte aos 119 que non.

A Consellería de Medio Rural garante que nas parroquias de alta actividade incendiaria realízase un seguimento "exhaustivo" no territorio e intensifícanse os controis de vixilancia e disuasión. Ademais, inscríbense de oficio como zonas prohibidas para o pastoreo estes lugares queimados.

CATRO PARROQUIAS CON 11.800 HECTÁREAS QUEIMADAS

No tocante a superficie queimada no últimos dez anos destaca o caso da parroquia de Cernado, no municipio ourensán de Manzaneda, con 3.962 hectáreas arrasadas. En 2011 padeceu un gran incendio no que arderon 1.800 hectáreas durante nove días.

De feito, esta superficie calcinada en Cernado é superior a toda a queimada no oito parroquias con maior número de lumes no últimos cinco anos, que suman 2.874 hectáreas abrasadas.

Tras o caso de Manzaneda, atópanse as 2.972 hectáreas queimadas en Camba, Laza; as 2.783 da Xironda, Cualedro; e as 2.094 de Mourentán, en Arbo.

Entre este catro parroquias suman 11.811 hectáreas queimadas na última década. Pola súa banda, as 16 parroquias clasificadas de alta actividade incendiaria pola súa virulencia roldan as 19.000 hectáreas arrasadas.

ARRINCA O PERÍODO DE ALTO RISCO

Este sábado, 1 de xullo, arrinca o período de alto risco de incendios forestais en Galicia, que estará activo ata o 30 de setembro, cun operativo de ata 7.000 efectivos, no marco dun Pladiga que conta con 173,7 millóns de euros de investimento --dos que 105 millóns dedícanse a extinción--. Haberá 360 motobombas e ata preto de 30 medios aéreos da Xunta e Estado.

Así mesmo, o operativo contra o lume deste verán en Galicia conta coa novidade de que por primeira vez estará geolocalizado na súa totalidade, tanto en medios como efectivos, cunha aposta tecnolóxica a través dos sistemas Tetra e Xeocode 2.0.

O plan de loita contra o lume de 2017 conta cun total de 17 medios aéreos da Xunta para a campaña de alto risco, o que supón un menos que os 18 que se prevían en 2016. Tamén en anos como 2013, 2014 e 2015 o plan de loita contra o lume recollía 18 medios aéreos do Goberno galego, por aquel entón ampliables ata 20.

Desta forma desaparecen o cinco avións da Xunta que se estipulaban o ano pasado --catro de carga en terra e un de coordinación e vixilancia--, aínda que suma catro helicópteros respecto de 2016 --tres máis de tipo lixeiro e un máis de coordinación--.

Con todo, en 2016 o concurso para contratar ese cinco avións de loita contra o lume quedou deserto, polo que tiveron que ser substituídos por catro helicópteros. Mentres, a Xunta defende unha maior operatividade para as recargas de auga dos helicópteros en comparación cos avións.

OBXECTIVO DE 15.000 HECTÁREAS

En 2016 arderon en total 21.118 hectáreas en toda Galicia, e o reto que se marca a Consellería de Medio Rural para este ano é o de non superar as 15.000 hectáreas queimadas, en base á media da última década, nin que haxa máis de 559 lumes.

Na última década, desde 2007, houbo seis anos que estiveron por baixo das 15.000 hectáreas (2007, 2008, 2009, 2010, 2014 e 2015), e catro por encima (2011, 2012, 2013 e 2016).

Por unha banda, sobresaen as 42.392 hectáreas calcinadas de 2011, fronte ás 1.991 de 2014, o ano con menos superficie queimada no rexistro que figura desde 1976.