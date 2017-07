Detidos unha muller e un home como presuntos autores do roubo de varias xoias e 900 euros nun domicilio de Ourense

Unha muller de 48 anos de idade e natural de Asturias e un home da mesma idade e de Pontevedra foron detidos como presuntos autores dun suposto delito de furto nunha casa onde a acusada traballaba como limpadora.

Nun comunicado, a Policía Nacional explicou que o pasado mércores 7 de xuño unha muller denunciou a falta de varias xoias e un total de 900 euros na súa vivenda.

Por este motivo, a comisaría provincial de Ourense abriu unha investigación na que descubrirom que unha muller, que traballaba de empregada na casa da denunciante, constábanlle varias vendas de xoias anteriores ao comezo do seu contrato laboral.

No entanto, a actual parella da muller contaba cun total de 20 vendas, 19 delas desde o pasado mes de novembro, coincidindo co inicio do seu traballo como limpadora.

Por iso, unha vez recuperadas as xoias, a parella foi detida na mañá deste venres e trasladada ás dependencias da Policía Nacional. Ambos pasaron a disposición xudicial e foron postos en liberdade con cargos.