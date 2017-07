A asociación 'Amigos da Terra' celebrará o vindeiro luns en Ourense o 'día sen bolsas' cun taller de 'Bees Wrap'

A asociación ecoloxista 'Amigos da Terra' sumarase á iniciativa global 'Mundo libre de bolsas de plástico' nun 'día sen bolsas' coa celebración dun taller de 'Bees Wrap' o vindeiro luns 3 de xuño en Ourense.

A cita pretende sensibilizar aos ourensáns dos efectos que ten uso de bolsas de plástico no canto de bolsas reutilizables.

Desde a asociación animan aos asistentes a que leven tea para facer un 'Bees Wrap de cociña', un envoltorio reutilizable alternativo ao tradicional de plástico, que é de usar e tirar.

O taller, que leva como lema 'As bolsas de plástico son do pasado', será a tarde do luns de 19,30 horas ata as 21,30 horas en O Moucho (Rúa da Concordia, 17).