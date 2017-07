O alcalde de Vigo, Abel Caballero, confirmou que non estará no próximo congreso do PSdeG nin quixo pronunciarse sobre o perfil que debería ter o próximo secretario ou secretaria xeral en Galicia porque, segundo apuntou, o que decida o partido dálle "igual".

Abel Caballero, nunha entrevista con Europa Press | Fonte: Europa Press

Así o manifestou nunha entrevista concedida a Europa Press, na que insistiu en que o seu "obxectivo" e a súa "meta" é a cidade olívica. "O PSdeG ten que tomar as súas propias decisións, eu xa o tomo para esta cidade. O que faga o partido é cousa do partido, e deséxolle que acerte", sinalou Caballero.

A pesar de que, durante o proceso de primarias a nivel federal, si se involucrou activamente para apoiar a Susana Díaz, o alcalde mostrouse alleo ás primarias galegas: "A min dáme igual o que decida o PSdeG, éme igual. Acéptoo e punto", sentenciou.

De feito, o rexedor precisou que non animará a ninguén a presentarse a ese proceso, no que, por certo, nin sequera confirmou que vaia a votar. "Votarei ou non, xa verei o que fago, depende de quen se presente. Non coñezo nomes, os que crean que o van a facer ben, que se presenten se queren", engadiu.

APOIO NO PSOE

Preguntado se, tras a vitoria de Pedro Sánchez (tamén na agrupación socialista de Vigo), sentiu cuestionado polos militantes, Abel Caballero precisou que, unha semana despois desas primarias, a lista de delegados que el apoiou para o Congreso Federal "arrasou", fronte á encabezada polo seu sobriño, Gonzalo Caballero. "Noto un apoio extraordinariamente importante da militancia de Vigo cara ao noso proxecto", proclamou.

En canto á súa relación co PSOE, o alcalde de Vigo manifestou que sente "moi orgulloso" de pertencer ao partido, que "sempre" lle permitiu levar adiante o seu modo de facer política. "Nunca sentín ningunha coacción, ao contrario, sempre recibín felicitacións", recoñeceu, e valorou o "respaldo masivo" do PSOE tamén na súa condición de presidente da Federación Española de Municipios e Provincias.

CANDIDATO ATA 2023

Con respecto ao seu futuro político, Abel Caballero confirmou a súa intención de seguir sendo alcalde polo menos "catro máis catro anos máis", é dicir, de presentarse ás próximas dúas eleccións municipais. O rexedor vese "con forzas" e, sobre todo, "cun inmenso apoio" da cidadanía, que adoptou o seu proxecto "como propio".

Nesta liña, admitiu que, entre os máis de 73.000 apoios obtidos en 2015, hai "xente que vota ao PP, ás 'mareas', a Ciudadanos, ao BNG, ao Partido Comunista, e ao PSOE". "O noso é un proxecto que cada cidadán considera seu, esa é a nova política de verdade", aseverou, e apuntou que, "se houbese eleccións hoxe", o seu goberno (que xa ten 17 concelleiros de 27) tería "unha subida moi significativa".

Por iso, insistiu na súa intención de volver presentarse e mostrouse disposto a pasar por un proceso de primarias abertas, tal e como expón Pedro Sánchez, para ser designado candidato municipal do PSdeG-PSOE. "Se hai que facer primarias, claro que estarei. Por certo, arrasarei nelas, e canto máis abertas aos cidadáns, mellor", incidiu.

Caballero, quen sería candidato polo menos ata 2023 (cando cumprirá os 77 anos), mostrouse contrario á limitación de mandatos en sistemas como o parlamentario e dos concellos, porque os alcaldes están sometidos ao control do pleno. "En sistemas presidencialistas si que ten lóxica, porque todo o poder teno o presidente. Pero en sistemas parlamentarios, quen decide son os cidadáns", engadiu.

RELACIÓN CON FEIJÓO

Por outra banda, e con respecto á súa tensa relación política co presidente da Xunta, o rexedor olívico xustificou esa confrontación porque "a atención de Feijóo a Vigo é cero, o gasto é metaforicamente cero e toma decisións hostís para danar á cidade".

Entre esas decisións, destacou a presentación da candidatura do Parque Nacional Illas Atlánticas a Patrimonio da Humanidade, ou a denuncia nos tribunais da área Metropolitana. "Todas esas decisións foron para danar á cidade. Primeiro empezou non entendendo Vigo, e despois converteuse na súa obsesión política negativa. A Vigo non vén pasear pola rúa...", denunciou.

"As miñas relacións coas institucións son directamente proporcionais ao trato que a dan á cidade. Os que tratan ben a Vigo son os meus amigos, os que a tratan mal, non o son", proclamou.

No caso do presidente de galego, Caballero recriminoulle a súa "vella visión" de que "Vigo non xoga un papel en Galicia e non ten que ser obxecto de atención prioritaria, por iso todo é para Santiago e A Coruña". "Pero agora é distinto, porque a cidade reclama o seu espazo, e iso é o que lle produce a Feijóo esa irritación continua", apuntou.

Segundo o rexedor, Feijóo "non entende" á cidade e "cre que as cousas son ao redor de Santiago e A Coruña, porque "é a súa filosofía da repartición territorial de Galicia. "É moi mal político en relación con Vigo, porque non quere entender. Basta con ver os resultados electores: e a cidade rexeita masivamente a Feijóo e apóiame extraordinariamente a min", sentenciou.

Por outra banda, negou que lle faga "oposición" ao presidente galego, e precisou que el se dedica a "gobernar unha cidade". Por iso, insistiu, non se pronuncia sobre a actuación política da Xunta, nin sobre "as cuestións de Feijóo para outros sitios", senón que demanda "o que Vigo necesita".

Ademais, engadiu que ten o apoio do grupo socialista no Parlamento galego, que se fixo eco das demandas da cidade en cuestións como as caixas de aforro, o aeroporto, ou o partido xudicial. "Cada vez que necesitei o seu apoio aquí e en Madrid, tíveno sempre. Confío en seguir téndoo", afirmou.

XESTIÓN MUNICIPAL

Finalmente, con respecto á súa xestión no goberno da cidade, Caballero expresou a súa satisfacción polo traballo do seu equipo, e concluíu que Vigo vive "a mellor etapa en política municipal da súa historia". "Non o digo eu, dio todo o mundo", asegurou.

"A calquera alcalde socialista, de 'mareas', EU, PP, CiU ou PNV encantaríalle ter os meus resultados nunha gran cidade. Fixar se o modelo de Vigo é exportable. Outra cousa é que sexan capaces de facelo", aseverou o rexedor olívico.

O alcalde destacou que a cidade conseguiu ou conseguirá todas as metas que se propuxo, e que, a pesar da anulación do Plan Xeral, "nin un só proxecto deixará de levar adiante".

Por último, en relación coa oposición, Abel Caballero lamentou que "son os grupos que menos atenden á cidade" na última década. "Son políticos tan débiles, tan débiles, que dependen dos seus xefes para ser candidatos", sinalou, e criticou que están "ás ordes" de Feijóo (no caso do PP) e dos alcaldes de Santiago e A Coruña (no caso de Marea), "por iso están condenados a uns pésimos resultados electorais, porque a cidade é listísima e sabe o que está a pasar".