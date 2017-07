O corredor do Morrazo rexistrará a mañá do xoves un corte de tráfico por voaduras no tramo II

O corredor do Morrazo rexistrará este xoves un corte de tráfico co fin de realizar voaduras no tramo II, para seguir avanzando nas actuacións de conversión en autovía.

O peche ao tráfico, que se estenderá desde as 10,00 horas ata as 13,00 horas, débese á necesidade de garantir a seguridade de usuarios e traballadores. Os desvíos realizaranse a través da estrada PO-551, como leva facendo de maneira habitual por mor das voaduras.

A autovía do Morrazo é a maior obra viaria que a Xunta ten en execución actualmente, cun custo de 54 millóns de euros. Aínda que este verán chegará a estar en obras a totalidade da autovía, na actualidade está a operarse en dúas do tres tramos.