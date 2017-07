Unhas 200 persoas participaron nunha manifestación en Pontevedra baixo a lema "Rural de Pontevedra abandonado, non aos lombos", convocada pola plataforma veciñal "O rural existe".

Protesta en Pontevedra contra o abandono do rural | Fonte: Europa Press

Esixiron ao Goberno local e á Deputación a "retirada total ou parcial" dos badenes que se instalaron "de forma masificada e sen consenso cos veciños".

A marcha partiu da praza da Ferrería e percorreu unicamente a rúa Michelena para finalizar ante a antiga Casa Consistorial na praza de España, previa parada na actual sede do concello.

Durante o percorrido gritaron consignas contra o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, e o vicepresidente da Deputación, César Mosquera, mentres facían soar bucinas e chifres.

Xunto coa pancarta que encabezaba a mobilización, tamén portaron numerosos carteis con lemas como "Mosquera, menos lombos, máis beirarrúas", "Corrupción na Deputación", "Lores, escoita, ou rural está en loita", algunhas das cales destacaban polo seu ton humorístico, como "Benvidos a Pontevedra, entrada gratuíta a lombolandia" ou "En Santa María imos despacito".

MANIFESTO

Ademais da protesta contra os badenes, o manifesto lido polo portavoz de Santa María de Xeve, José Manuel Pichel, recollía outras demandas das parroquias, como a "reforma integral de estradas que necesitan ensanchado", e a instalación de beirarrúas, beiravías e sinalización "sen descartar a instalación de medidas alternativas de acougado de tráfico menos intrusivas e económicas, e só onde sexa estritamente necesario e de forma consensuada cos veciños".

Precisamente, o comunicado insistiu en que "non se sigan executando obras sen consenso", á vez que reclamaron "o máximo apoio e investimento" para o rural "en igualdade co núcleo urbano", facendo "fincapé" en que se complete a rede de saneamento e dótense servizos de recollida de residuos, transporte público, asfaltado no acceso ás vivendas e limpeza de cunetas.

REACCIÓNS

Entre os asistentes á marcha, os representantes veciñais de varias parroquias expresaron a súa rechado á política municipal, como Manuel Mariño, de Marcón, que acusou ao alcalde de non ter "nin idea" e de "presumir de modelo de cidade por Europa cando o 40% do rural está sen rede de sumidoiros e os coches van rozando contra as zarzas".

Pola súa banda, Alejandro Reguera, de Tomeza, cuestionou "onde está a democracia" dos dirixentes locais, aos que criticou que están "a facer cousas sen pintar cos veciños".

Outro dos portavoces de Santa María de Xeve, Rafael Abelleira, afirmou que no BNG ten "os oídos pechados e o bastón de mando cada vez máis levantado", en alusión á ausencia deste partido na reunión convocada con outros dirixentes políticos a nivel provincial e municipal.

Abelleira asegurou que o "detonante" da protesta e a creación desta plataforma foi a proliferación de badenes en estradas rurais: "En Verducido, 18 en dous días, e en Santa María de Xeve, 16", precisou.

Aínda que á manifestación asistiron representantes do PP e a concelleira de Ciudadanos, María Rey, Rafael Abelleira rexeitou que este movemento veciñal estea politizado, argumentando que foi "espontáneo".

Curiosamente, a marcha do colectivo "Ou rural existe" non puido finalizar ante a Deputación ao coincidir coa instalación, ante o edificio provincial, do dispositivo para a carreira deportiva "Pontevedra Ponlle Freo", no marco da campaña "2020 cero vítimas".

A recadación desta competición a favor da seguridade viaria irá destinada ao colectivo ciclista Pedaladas.