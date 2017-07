A dirección de En Marea presenta unha proposta para ampliar a coordinadora que é rexeitada polos críticos

A dirección de En Marea, composta por un total de 11 persoas e encabezada por Luís Villares, realizou unha proposta de ampliación da actual coordinadora para pasar de 11 a 15 membros e, deste xeito, "integrar a todas as sensibilidades".

O portavoz de En Marea, Luís Villares | Fonte: Europa Press

No entanto, esta proposta, que foi presentada ao Consello das Mareas, non contou coa unanimidade deste órgano composto por un total de 35 persoas --non todos os integrantes estaban presentes na votación--. En concreto, a iniciativa foi rexeitada por sete membros pertencentes ao sector crítico --Podemos, Esquerda Unida, Marea Atlántica e un sector de Anova liderado por Rafael Dopico--.

Preguntado entón pola fórmula que propón o sector crítico ao non apoiar a iniciativa impulsada pola coordinadora de En Marea, Villares revelou que "non se explicitó ningunha alternativa" no Consello das Mareas.

Así as cousas, a coordinadora de En Marea non levará esta proposta ao plenario que se celebrará o vindeiro sábado 15 de xullo na capital galega, pois considera, tal e como explicou o seu portavoz aos medios, que "non ten sentido integrar pola forza a quen non quere integrarse".

No entanto, Luís Villares asegurou que a coordinadora seguirá impulsando fórmulas de inclusión. "Non imos deixar de insistir porque non existen motivos políticos suficientes para que esta integración non se produza", resolveu, xusto antes de asegurar que dentro de En Marea existe "unha sintonía practicamente total á hora de analizar a situación política de Galicia".

INTEGRACIÓN, UNHA DEMANDA DOS INSCRITOS

Segundo relatou o portavoz de En Marea, a coordinadora decidiu expor dita proposta ao Consello das Mareas porque entendeu que "se daban as condicións políticas" para acabar coas críticas realizadas por unha banda da organización en relación á composición da actual coordinadora. Así mesmo, esta iniciativa tamén respondía, indicou Villares, ás demandas dos inscritos de En Marea, quen solicitaban que se integrasen todas as sensibilidades.

Pero ademais, o portavoz de En Marea defendeu que a presenza na coordinadora das voces que "inicialmente decidiron non formar parte do seu seo" enriquecería o debate ordinario e posibilitaría que o funcionamento do Consello das Mareas fose "máis áxil", ademais de "mandar unha mensaxe moi positiva" a todo o espazo de confluencia.

Cuestionado sobre se espera que o sector crítico lle da batalla no plenario do próximo 15 de xullo, fixo fincapé en que "o debate sempre é positivo". "Non lle chamo dar a batalla, senón dar o debate", matizou, para logo engadir que se presentarán emendas aos documentos e que se aceptarán moitas.

Así mesmo, defendeu a "total autonomía política" das mareas municipais "dentro do seu ámbito". "E así vai seguir sendo", apostilou.

REXEITA UNHA REVOGACIÓN DA DIRECCIÓN

Por último, asegurou que se se impulsase calquera movemento para que os inscritos tivesen a última palabra sobre unha reconfiguración da coordinadora, entón a dirección situaríase a favor. "Se a iniciativa política ten que vir de quen agora decidiu non apoiar esta (proposta), pois benvida", aseverou.

Preguntado entón por se apoiaría mesmo unha revogación da dirección, dixo que non. "Para nós sería positivo non unha revogación, senón unha integración", resolveu.

PRAZOS

O censo para inscribirse no plenario estará aberto ata o 10 de xullo, mentres que a aprobación dos textos definitivos que levarán terá lugar este mesmo sábado día 1.

Pola súa banda, este domingo 2 xullo enviaranse os textos aos inscritos, e a recepción de emendas poderase efectuar ata o 10. Así, o 11 terá lugar a cualificación das emendas por parte da comisión redactora, o 13 enviaranse as emendas cualificadas ás persoas inscritas e o 15 celebrarase o plenario.