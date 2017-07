Unha sección da Escola Oficial de Idiomas instalarase en Melide (A Coruña) a partir de setembro

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria porase en marcha o próximo curso 2017/18 como primeira sección da Escola Oficial de Idiomas (EOI) do Concello de Melide (A Coruña).

A sección, adscrita á EOI da Coruña, contará cunha oferta inicial de 90 prazas de inglés: un grupo en 1º de nivel básico (A1) e dous en 1º de nivel intermedio (B2). Os niveis restantes iranse implantando de maneira progresiva nos próximos anos.

A inscrición poderá realizarse no mes de xullo a través da páxina web da EOI da Coruña e a matrícula formalizarase no mes de setembro. As aulas desta sección estarán situadas no IES de Melide.

A nivel xeral, Galicia conta cun total de 11 EOI na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo, Ferrol, Vilagarcía de Arousa, Ribadeo, Viveiro e Monforte de Lemos. Pero ademais destas escolas oficiais, hai un total de 28 seccións, ás que agora se suman a de Melide e a de Chantada.