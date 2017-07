O flamenco de Rosalía e Raül Refree pon en pé ao auditorio da Illa de Arousa no arranque do Atlantic Fest

Ata dúas veces puxo en pé ao auditorio da Illa de Arousa (Pontevedra) o flamenco de raíces (outros dirán renovador) de Rosalía e Raül Refree no arranque do Atlantic Fest.

Rosalía | Fonte: Europa Press

Cunha avultada cola de mozas á espera de acceder á sala, e que por motivos de aforamento non puideron facelo, deu comezo o recital da catalá cun entregado Raül Fernández á guitarra.

Un olé e un aplauso pechado tras a primeira canción. Á segunda, a cantaora xa se fixo co micrófono en man e o mesmo deixaba xeado ao público cun chorro de voz que o enmudecía cun suave fío.

Rosalía, á que presentan como culpable de revolucionar o flamenco, provocou na Illa aplausos de case un minuto cunha pose entre rapera e de flamenca de toda a vida.

De quinta canción tocou Catalina, cando os 'quejíos' e prantos da catalá xa emocionaran a un auditorio que lle cualificou de "monstrua".

Decidida e de pé, sobre unhas altas plataformas, contrastaba a súa actitude dura sobre o escenario co doce "moitas grazas" co que agradecía aos seus seguidores e a todo o seu equipo.

E así seguiu interpretando 'Los Ángeles', cunha complicidade evidente con Raül Refree: houbo miradas e tamén cariñosos apertóns de man.

"Cando eu me morra, que ninguén me vinga a chorar. Iso que canta parece a súa lema, e así terminou unha hora de arte pura tras a que o público lle rogou "outra". Rosalía deu as "boas noites" á Illa e marcouse un bis que deixou ganas de moito máis.