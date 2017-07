A Xunta rememora xunto aos exciclistas suízos Tony Rominger e Alex Zülle a Volta do 93, que finalizou en Santiago

O acto de promoción organizado por 'Gran Fondo Ézaro' reuniu este sábado pola mañá aos exciclistais suízos Tony Rominger e Alex Zülle para lembrar a Volta Ciclista a España que terminou en Santiago no ano 1993.

A secretaria xeral para ou Deporte, Marta Míguez, participou no evento facendo entrega dunha placa conmemorativa ao exconselleiro de Relacións Institucionais e portavoz da Xunta de Galicia, Victor Manuel Vázquez Portomeñe, ao conmemorarse tamén o primeiro Ano Xacobeo, que tivo lugar en 1993.

A máxima responsable do deporte galego recoñeceu o traballo de Vázquez Portomeñe "por botar a andar unha maquinaria chamada Xacobeo": "Conseguiu que vivísemos con maior paixón e felicidade a nosa festa, a do noso patrón chamado Santiago Apóstolo", aseverou, xusto antes de destacar a súa "aposta decidida" pola Volta do 93.

Míguez referiuse tamén aos dous exciclistas presentes como protagonistas indiscutibles da competición deportiva daquel ano, que foi o escenario dunha "fermosa batalla entre dúas dos mellores ciclistas do momento".