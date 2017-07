A Xunta pide á cidadanía que manteña o "máximo compromiso" para evitar a propagación de incendios durante o verán, coincidindo co inicio da "época de risco", que comeza este sábado 1 de xullo e prolongarase ata o próximo 30 de setembro.

Diso deu conta a Consellería do Medio Rural nun comunicado, no que informou do reforzo, a partir deste sábado, do dispositivo establecido no Plan de prevención e defensa contra vos incendios forestais de Galicia (Pladiga).

Así, este dispositivo estará integrado por uns 7.000 efectivos: 5.700 profesionais da Xunta, que estarán apoiados por persoal do Ministerio de Agricultura, do Exército e dos corpos e forzas de seguridade do Estado.

Ademais, este persoal estará apoiado por unha trintena de medios aéreos, así como por 360 motobombas da Administración autonómica, dos concellos e dos parques de bombeiros.

COLABORACIÓN DO EXÉRCITO

O exército colaborará nesta causa a través dun convenio asinado entre a Consellería do Medio Rural e o Ministerio de Defensa, que busca reforzar a vixilancia e identificación dos axentes causantes dos lumes.

Este documento foi asinado pola titular de Medio Rural, Ángeles Vázquez, e pola directora xeral de Política de Defensa do Ministerio, María Elena Gómez. Unha colaboración para a que a Consellería destinará unha partida de case 570.000 euros.

Así pois, incorporaranse 27 patrullas terrestres, que poderán aumentar se se incrementa o perigo, podendo chegar a un total de 75 e dous helicópteros de vixilancia.

O Goberno galego demanda por tanto á sociedade o compromiso na loita contra os incendios e lembra que existe un teléfono gratuíto, o 085, ao que se debe chamar en caso de detectar un incendio forestal.