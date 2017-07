As ambulancias medicalizadas do 061 de Galicia atenderon a unhas 268.000 persoas nos seus 20 anos de actividade

As ambulancias asistenciais de soporte vital avanzado que forman parte da Rede de Transporte Sanitario Urxente de Galicia-061 atenderon a máis de 267.900 persoas desde que comezaron a prestar, hai 20 anos, asistencia ás emerxencias sanitarias en Galicia.

Segundo indicou a Xunta nun comunicado, co galo desta celebración, o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, subliñou que a implantación destas unidades supuxo achegar os recursos sanitarios máis avanzados aos enfermos.

Isto permitiu mellorar, continuou, a asistencia e prognóstico de enfermidades como a morte súbita de orixe cardíaca ou a síndrome coronaria agudo, que na actualidade presentan resultados comparables a "os sistemas sanitarios máis avanzados do mundo".

Este feito é especialmente destacable, precisou, se se ten en conta a complexidade da asistencia en Galicia derivada da súa orografía e da súa dispersión xeográfica.

Desde a súa implantación, o número de pacientes atendidos aumentou un 56 por cento entre os anos 1997 e 2016. Así, o número de persoas atendidas pasou de 13.457 en 1997 a 18.140 ao longo de 2016.

Do mesmo xeito, obsérvase un aumento no número de mobilizacións, xa que das 13.709 realizadas no ano 1997 pasouse a 19.039 en 2016, o que supón un incremento do 39 por cento.

Respecto das patoloxías atendidas por estes recursos asistenciais, o pasado ano as máis habituais foron as alteracións da consciencia, co 29 por cento; seguidas pola dor torácica, co 19; o problema respiratorios, co 9; as convulsións, co 7; e os accidentes de tráfico, cun 4 por cento das asistencias.