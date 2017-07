Forzas da esquerda nacionalista europea apoian na Coruña unha declaración contra os tratados de libre comercio

BNG, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH-Bildu, Sinn Feín e a formación valona Ecolo manifestaron na Coruña o seu rexeitamento aos tratados europeos de libre comercio nunha xornada organizada pola Fundación Galiza Sempre, presidida polo exportavoz parlamentario do Bloque Francisco Jorquera, e que conta coa colaboración da Universidade dá Coruña (UDC).

O manifesto, que leva o nome de 'Os Pobos de Europa ante Tratar de Libre Comercio', recolle o rexeitamento das citadas formacións políticas a uns tratados que, na súa opinión, "priorizan os intereses das grandes corporacións empresariais e financeiras do mundo en detrimento de os dereitos dos pobos e das maiorías sociais".

A declaración recolle o compromiso destas formacións políticas de actuar como "contrapoder ao modelo globalizado que impoñen as transnacionales". No manifesto proclaman "o dereito como nacións a decidir libre e democraticamente" fronte os tratados que negocia a Unión Europea.

Oponse así ao Acordo Económico e Comercial Global (AECG) e á Asociación Transatlántica para o Comercio e o Investimento (ATCI), máis coñecidos polas súas siglas en inglés CETA E TTIP respectivamente.

A POSTURA DO BNG

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, ratificou o compromiso do BNG para "loitar" contra eses tratados: "Máis que de libre comercio son tratados de barra libre para as grandes multinacionais e as corporacións bancarias", afirmou.

A líder do BNG dirixiuse logo ao Goberno do PP para tachar de "irresponsabilidade" a súa aposta por estes acordos que, na súa opinión, "recortan dereitos, empeoran a vida das persoas e supoñen un 'mazazo' para o medioambiente".

Na súa intervención, Ana Pontón referiuse a este acordo da esquerda nacionalista europea que se opón aos tratados internacionais como o 'David contra Goliat'. "Temos a obrigación de traballar por un mundo mellor e máis xusto", resolveu.