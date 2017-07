A Asociación pola Defensa da Ría (APDR) de Pontevedra esixiu á Xunta un "cambio de rumbo" na política forestal autonómica coa "paralización da eucaliptización de Galicia" e a declaración do Eucaliptus globulus e o Eucaliptus nitens como especies "invasoras".

Tamén insisten en reclamar o "fin da actividade de Ence", á que atribúen que está "detrás da inacaptable eucaliptización dos montes galegos e os incendios forestais".

A APDR acusou á empresa pasteira de representar "un freo para a explotación racional" do monte galego que, para o colectivo ecoloxista, abarca "potencialidades madeireiras, de froitos, paisaxísticas e ambientais", coa produción de cogomelos ou plantas aromáticas como exemplos dun "futuro esperanzador".

A APDR advertiu que "da man de Ence", o eucalipto está "a invadir" tanto os montes como as terras de cultivo. Fronte a esta situación, a asociación defendeu unha "política de diversificación" dos aproveitamentos do monte non só limitada ao uso forestal, e que o abanico de especies arbóreas sexa "diverso".

Así mesmo, apostou pola "participación activa" das comunidades de montes nunha política forestal "que prime a poboación do rural facéndoa atractiva para o regreso de xente nova".

INCENDIOS

Nun comunicado motivado polos recentes incendios na localidade portuguesa de Pedrogão Grande, a APDR alertou que a mesma situación pode "repetirse" en Galicia en caso de condicións ambientais adversas.

Ademais, argumentaron que a situación actual do monte galego --en especial nas provincias de Pontevedra e Ourense-- é "moi semellante" á do país veciño, e que en ambos os casos a política de prevención é "na práctica, inexistente", xunto coa tendencia "en ascenso" de abandono do monte particular.

Para a APDR, unha política forestal como a actual "a medida dos intereses da industrial da pasta de papel" e baseada no "monoculivo" do eucalipto, "mata", en alusión ás vítimas en Portugal. "De non cambiar esta política, só a choiva pode salvarnos" en caso de incendio, concluíu o colectivo ambiental.