Cinco persoas atendidas despois dun incendio nun inmoble en Vigo

Cinco persoas tiveron que ser asistidas por inhalación de fume a consecuencia dun incendio rexistrado este sábado pola tarde nun inmoble da rúa Ramón Soler, en Vigo.

As vítimas foron atendidas no mesmo lugar dos feitos e ningunha delas tivo que ser trasladada a un centro médico. En concreto, ardeu un colchón que se atopaba no interior do portal, segundo indicou o CAE 112 Galicia.

Varios particulares deron a voz de alarma ao 112 Galicia ao fío das 17:00 horas e indicaron no seu relato que tiñan a casa chea de fume e non conseguían saír.

A partir de aí, o persoal do Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia pasou o aviso aos Bombeiros de Vigo, á Policía Local, a Protección Civil e a Urxencias Médicas.