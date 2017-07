O arquitecto pontevedrés Alejandro de la Sota será o homenaxeado no Día das Artes Galegas de 2018

A Real Academia Galega de Belas Artes (Ragba) elixiu na sesión ordinaria deste sábado ao arquitecto pontevedrés Alejandro de la Sota como o homenaxeado no Día das Artes Galegas que se celebrará o 1 de abril de 2018.

"Sen dúbida pode e debe ser considerado unha das personalidades galegas máis influentes do século XX e, probablemente, o máis notable de entre os arquitectos españois da segunda metade de século", asegurou a Ragba nun comunicado.

O arquitecto obtivo en 1974 o Premio Nacional de Arquitectura; en 1986, a Medalla de Ouro ao Mérito das Belas Artes; e en 1988, a Medalla de Ouro de Arquitectura do Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España, entre outros galardóns.

Con esta celebración do 1 de abril, sinalada pola propia Ragba, preténdese "sensibilizar á sociedade do valor patrimonial da cultura de Galicia".

Alejandro de la Sota, falecido en 1996, foi un arquitecto que se encadra dentro do movemento moderno europeo. A sección do ximnasio do Colexio Maravillas en Madrid ou a composición da fachada do Goberno Civil de Tarragona son dous das imaxes máis icónicas da súa obra.