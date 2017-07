A Confederación de Anpas denuncia que hai alumnos forzados a cursar Relixión

Primeiro, denunciando que nun instituto de Ames os mozos os alumnos que quixeran estatística só tiñan como opción Relixión para completar as horas mínimas. Posteriormente, alertando dunha problemática a nivel galego: os alumnos que queiran facer tecnoloxía industrial e robótica tamén se ven forzados, queiran ou non, a cursar Relixión.

A Confederación Galega de Ampas denunciou a “oculta pretensión” da Xunta de converter o ensino público en confensional. Este colectivo denuncia que unha “anomalía do sistema” está a producir unha vulneración da liberdade relixiosa.

A orixe do problema son as materias específicas, das que hai que coller dúas. Delas, só Relixión ten asignada unha hora semanal. Cando os alumnos escollen materias por valor de 5 horas, non lles queda outra que completar 6 obrigatorias con Relixión por non haber outra opción no seu centro.

Para o presidente da Confederación de ANPAS, Fernando Lacazi, “a parte de ser unha anomalía. nós consideramos que é unha vulneración da Constitución, ao dereito a non cursar nunca esa materia”

De quen é a responsabilidade de que se estea a producir isto? “Hai algúns centros que están metendo a relixión como unha opción necesaria” asegura Lacazi en declaracións a Radio Galicia, apuntando tamén á responsabilidade dos institutos, que teñen certa autonomía para seleccionar que materias imparten, aínda que Relixión Católica é obrigatoria no menú.

No seu día, GC preguntou por este dilema á Consellería de Educación. A Xunta insistiu en que ningún alumno está obrigado a cursar Relixión en caso algún, aínda que admite que, en función das materias que ofreza cada centro, o dilema.

A Administración Autonómica alega ademais que é a normativa Estatal -a polémica LOMCE- a que establece que Relixión sexa unha das materias na categoría de “específicas” e que teña un peso mínimo dunha hora. A Xunta di que, malia poder telo feito como di fixeron outras autonomías, non ampliou o horario de Relixión a varias horas á semana.

En todo caso, se algún alumno considera que estase limitando a súa liberdade de cursar relixión ou non, Educación recomenda que o poña en coñecemento formal da inspección educativa.

Esquerda Unida foi o primeiro partido en facerse eco da polémica. “A Xunta forza aos nosos fillos e fillas para que escollan a materia de Relixión para acceder a determinadas opcións de bacharelato”, critica este partido.

De acordo á Lomce, a nota de Relixión computa para o expediente académico.