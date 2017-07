Un subcampión e dous bronces

Tres medallas para Galicia na xornada do sábado no Europeo de piragüismo de maratón que se celebra esta fin de semana en Ponte da Lima (Portugal). Jenifer Casal comezaba o día conseguindo un bronce e Tono Campos acadaba a prata superado desta volta por Mártón Köver, mentres que Manuel Garrido era terceiro.

Unha nova medalla para o grovense Tono Campos no Europeo de Portugal. | Fonte: @fegapi

A primeira medalla galega da xornada foi para Jenifer Casal, do E.P. Cidade de Pontevedra. A pontevedresa foi terceira na proba de C1 por detrás da ucraína Liudmyla Babak e a maxiar Fruzsina Miskolczy, nunha proba dominada pola deportista de Ucraína durante todo o percorrido. Jenifer, desde o arrinque da proba, mantívose en terceira posición, regulando as súas fuerzas para conservar o primeiro metal para Galicia. A outra participante galega, Lara Outón, do Breogán do Grove, non puido loitar polas medallas e cruzaba a liña de meta en sexta posición.

Nesta ocasión, Tono Campos no puido con húngaro Mártn Köver e tivo que conformarse co subcampionato de Europa. Ao igual que sucedera o ano pasado no campionato celebrado en Pontevedra, ambos padexeiros lideraron a regata de principio a fin, dándose relevos para que non puidesen achegarse os perseguidoresn e deixando para o remate a loita pola vitoria. Desta volta, Köver amosouse máis forte que Campos nos últimos metros para acadar o ouro. O outro padexeiro galego na proba, o tudense Manuel Garrido, non tivo unha boa saída quedando descolgado dos postos dianteiros. Pero Garrido mantivo a calma e soubo repoñerse ata alcanzar o portugués Rui Lacerda, que ía en terceira posición. Nos metros finais, o palista de Tui foi máis contundente acadando á fin o bronce.

A participación galega terminaba coa actuación de Iván Alonso, do Kayak Tudense. Iván, ao igual que o curso pasado en Pontevedra, tivo que conformarse coa cuarta posición, esta vez loitando ata o final pola medalla. O podio decidiuse nun duro esprinte final no que non foi quen de superar os seus rivais, máis fortes despois dos 30 quilómetros e sete porteos. O máis rápido nos últimos metros foi o padexeiro local Lionel Ramalho, vencedor cun tempo de 2h e 11 minutos, seguido polo maxiar Adrián Boros e o francés Quentin Urban.

Para este domingo quedan as probas de embarcacións dobres, nas que participan Óscar Graña formando parella con Ramón Ferro e Tono Campos xunto a Josete Sánchez.