A Garda Civil sorprende a unha parella de Goián mentres roubaba gasoil en Ponteareas (Pontevedra)

A Garda Civil investiga a dous veciños do municipio de Tomiño (Pontevedra), concretamente unha muller e un home residentes na localidade de Goián, tras ser sorprendidos mentres roubaban gasoil nun camión dunha empresa no municipio pontevedrés de Ponteareas.

Os feitos sucederon a madrugada do pasado venres cando unha patrulla de seguridade cidadá do Posto Principal de Ponteareas tivo noticia de que un vehículo sospeitoso circulaba polo viario de acceso a unha empresa cementeira situada na parroquia de Areas, tal e como indicou a Benemérita nun comunicado.

Ao chegar ao lugar da incidencia, os compoñentes da patrulla detectaron o turismo estacionado nas inmediacións dunha empresa cementeira e no interior do recinto a dúas persoas que se desfixeron dunha garrafa de plástico que levaban, ao sospeitar da presenza da Garda Civil.

Instantes despois, estas dúas persoas foron identificadas e detidas cando se dirixían ao turismo tratando de disimular e distraer a atención dos dous compoñentes da patrulla que os estaba esperando.

No momento da identificación as dúas persoas desprendían un notorio cheiro a gasoil. No interior do recinto, os axentes recuperaron unha garrafa con 20 litros de gasoil e a mangueira de goma que deixaran no depósito do camión ao que lle subtraeron o carburante.

Os presuntos autores deberán comparecer, cando sexan citados, no Xulgado de Instrución de garda de Ponteareas, en calidade de investigados como supostos autores dun delito de roubo.