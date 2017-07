Angrois.- As vítimas marcharán no cuarto aniversario do accidente desde a estación de tren ata o Obradoiro

As vítimas do accidente do tren Alvia ocorrido á entrada de Santiago, no barrio de Angrois, o 24 de xullo de 2013, marcharán no cuarto aniversario da traxedia desde a estación de tren compostelá ata a praza do Obradoiro, onde realizarán un ano máis unha concentración reivindicando "xustiza e verdade" polos 80 falecidos e 144 feridos.

Homenaxe das vítimas de Angrois | Fonte: Europa Press

Afectados o descarrilamento na curva da Grandeira e os seus familiares afrontan esta cita co ánimo que supón o cambio na causa, tanto no plano xudicial como no político, con respecto a hai tan só 12 meses. "O ano pasado íase a pechar o caso no xulgado e a comisión de investigación parecía inviable", lembra, en declaracións a Europa Press, o portavoz da plataforma Vítimas Alvia 04155, Jesús Domínguez.

E é que en outubro de 2015 o segundo xuíz instrutor, Andrés Lago, decidiu dar carpetazo á causa co maquinista como único investigado. En maio de 2016, a Audiencia da Coruña ordenou reabrila, co que o terceiro aniversario conmemorouse nese novo contexto, no que ata o mes de setembro non se rexistrou ningún novo paso xudicial.

Agora, con todo, o caso ten como investigados tanto ao condutor Francisco Garzón Amo, que tomou a curva con excesiva velocidade debido ao descoido provocado por atender unha chamada do interventor; como ao exjefe de Seguridade na Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, ao que se lle atribúen 80 delitos de homicidio e 144 de lesións por imprudencia profesional grave ao faltar a preceptiva análise de risco na liña que une Ourense coa capital galega.

Os maxistrados da Audiencia coruñesa, que acaban de ratificar a situación procesual de Cortabitarte, detectan "indicios dunha actuación deficiente, por incompleta e parcial, na avaliación de riscos", responsabilidade que recaía entón en quen agora está recolocado no administrador de infraestruturas ferroviarias como subdirector de Xestión Loxística de Aprovisionamento.

CONMEMORACIÓN DO ANIVERSARIO

Na véspera do cuarto aniversario do sinistro ferroviario máis grave da democracia española, o domingo 23, os membros da plataforma de vítimas desenvolverán unha asemblea, para o que prevén volver solicitar un local ao Concello.

Xa o 24, a xornada comezará ás 11,00 horas. A diferenza dos anteriores anos, a concentración fronte á Catedral de Compostela estará precedida por unha manifestación desde a terminal de trens, acto co que os afectados queren visualizar a Adif e Renfe, as dúas empresas públicas nas que identifican claras responsabilidades pola falta de medidas de seguridade no convoi e na vía.

A esta mobilización convidarán a todos os concelleiros da corporación santiaguesa, e ademais cursarán invitacións "especiais" a algúns representantes políticos como o portavoz do PP na cidade, Agustín Hernández; a deputada do PSOE no Congreso e presidenta da xestora do PSdeG, a compostelá Pilar Cancela; e o portavoz de Cidadáns en Galicia.

Ao popular Agustín Hernández animaranlle a acompañarlles durante a marcha e a concentración despois de que este pedise unha reflexión ao seu partido sobre o seu rexeitamento á demanda dunha comisión de investigación polo accidente. "Como dixo que os políticos tamén teñen corazón, a ver se vén e non só son palabras", resalta Domínguez.

No que respecta a Cancela, valoran o cambio de posición dos socialistas, cuxo grupo no Congreso dos Deputados --ou boa parte del-- móstrase agora favorable á investigación política. O desexo da asociación, segundo incide o seu portavoz, é que "todos os grupos póñanse de acordo" para que esta comisión salga adiante.

Foi un 17 de decembro de 2013 cando a plataforma Vítimas Alvia 04155 concentrouse por primeira vez tras unha pancarta en demanda dunha comisión de investigación, precisamente fronte ás Cortes españolas.

Xa ás 19,00 horas, e despois dunha misa na Colexiata de Sar, o acto máis cargado de emotividade trasladarase de novo a Angrois, en cuxo antigo 'campo da festa' caeu un vagón fai agora case catro anos pasadas as 20,40 horas.