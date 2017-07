Expertos constatan o "auxe" da demanda de resinas naturais, unha materia prima, subliñan, con múltiples aplicacións unha vez transformada na industria. Pero ademais, destacan as "grandes posibilidades" que ten Galicia neste campo.

Este produto, tal e como indicou a Xunta nun comunicado, úsase en áreas tan diversas como a fabricación de tintas, papel, adhesivos, pinturas ou produtos de limpeza, así como na industria cosmética e farmacéutica.

O auxe destas secreciones naturais que se obteñen das coníferas, especialmente do piñeiro, foi avaliado nun curso específico organizado polo Ministerio de Agricultura en colaboración coa Consellería do Medio Rural, que tivo lugar esta pasada semana no Centro de Investigación Forestal de Lourizán, en Pontevedra.

Nesta acción formativa participaron técnicos de xestión de recursos naturais, axentes forestais e ambientais e capataces ou encargados de obra.

O Centro de Lourizán, que depende de Medio Rural, presentou neste foro as liñas de investigación que está a levar a cabo para o desenvolvemento de novas técnicas de obtención de resina de "maior valor engadido" no marco dun modelo de xestión "sustentable" para o aproveitamento deste produto, de maneira compatible coa madeira, nos piñeirais galegos.

Nestas xornadas, que se prolongaron ao longo de catro días, mostrouse a perspectiva do sector resinero internacional, nacional e galego. Indicáronse tamén os condicionantes da rendibilidade desta actividade para o resinero, así como as posibles trabas, riscos e oportunidades de traballo.

A parte práctica deste curso desenvolveuse no monte veciñal de San Xulián, en Marín, co fin de que os participantes adquirisen a formación técnica para levar a cabo o aproveitamento deste recurso forestal sustentable.