Os sindicatos UXT, CC.OO. e CIG manteñen a convocatoria de folga no sector do metal da provincia da Coruña para os próximos martes 4 e mércores 5 de xullo, tendo en conta que, aínda que as conversacións coa patronal retomáronse, as partes aínda ven "moi lonxe" de chegar a un acordo.

O xoves foi o día que se desbloqueou a negociación, cunha xornada na que centrais e empresarios estiveron sentados durante varias horas coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais.

A reunión empezou pola tarde e horas despois houbo un receso tras o cal o mediador decidiu celebrar encontros por separado, primeiro coa patronal e logo cos sindicatos.

Como "parte positiva", fontes sindicais consultadas por Europa Press sinalaron que "se falou de cousas que ata o momento negábanse", entre elas a subrogación do emprego e a situación das auxiliares. "Empezouse a falar", destacaron, para expor que "non hai proposta" nin "oferta", polo que "o acordo segue moi lonxe", pero polo menos as negociacións "desbloqueáronse".

Despois disto, o mediador optou por dar un tempo ás partes e abriu un trámite de chamadas por separado, inclusive entre as organizacións sindicais. A intención é volver verse canto antes, se pode ser o luns, segundo as fontes consultadas.

CONTEXTO

Esta negociación responde á necesidade de actualización do convenio, que leva sen renovarse desde 2014. Vén precedida de dúas xornadas de paros masivos, segundo os sindicatos, nos principais polígonos da provincia da Coruña.

Así, o pasado xoves 22 de xuño, case 4.000 traballadores saíron á rúa, no primeiro día de folga, con manifestacións en Ferrol, A Coruña e Santiago, que se repetiron este martes 27.

CIG, CC.OO e UXT, que claman por un convenio "digno e con dereitos", valoraron a primeira xornada como "histórica", ao asegurar que facía 25 anos que non se convocaba unha folga xeral nos centros de traballo con este convenio.