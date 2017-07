Unha colisión múltiple sáldase cunha nena ferida leve en Vilaboa (Pontevedra)

Unha nena resultou ferida leve este domingo despois dun choque no que se viron implicados tres turismos en Vilaboa (Pontevedra). O accidente tivo lugar na AP-9, ao seu paso pola Ponte de Rande, sentido Pontevedra.

O 112 Galicia recibiu a alerta a través dun particular pasados uns minutos das 12:15 horas deste domingo. Indicou no seu relato que as persoas implicadas no accidente atopábanse accesibles e engadiu que os vehículos accidentados interrompían o tráfico.

Entón, enseguida, o persoal do CAE 112 Galicia pasou o aviso a Urxencias Médicas, Garda Civil de Tráfico, Bombeiros do Morrazo e Protección Civil da localidade.