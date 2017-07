Críticos de En Marea explican porque rexeitan integrarse na dirección

Críticos coa actual dirección de En Marea, composta por 11 membros e encabezada por Luís Villares, defenderon este domingo que o plenario é "o único órgano soberano" para realizar cambios na estrutura do partido instrumental.

Iago Martínez | Fonte: Xerais Youtube

ANOVA APOSTA POR LEVAR O DEBATE Á ASEMBLEA

Así o explicou, en declaracións a Europa Press, Gladis Afonso, membro do Consello das Mareas. E é que a tamén responsable de Finanzas dentro da Comisión Permanente de Anova estivo presente no Consello das Mareas no que a dirección de En Marea presentou unha proposta de ampliación da coordinadora para que esta pasase de 11 a 15 membros e, tal e como argumentou Villares este sábado, representase a "todas as sensibilidades".

A iniciativa foi rexeitada por sete membros pertencentes ao sector crítico, é dicir, a Podemos, Esquerda Unida, Marea Atlántica e un sector de Anova liderado por Rafael Dopico.

Unha das razóns que motivou o rexeitamento desta proposta, precisou Gladis Afonso, foi que os principios organizativos acordados na asemblea fundacional de Vigo celebrada o 30 de xullo do pasado ano non contemplan a posibilidade de ampliar a coordinadora.

A este respecto, fixo fincapé en que a coordinadora é unha mera "comisión de xestión" cuxo deber é "pór en práctica" as decisións adoptadas no Consello das Mareas, conformado por 35 membros.

Por iso, considera que o único órgano no que se pode debater unha proposta deste tipo é o plenario, que se celebrará o vindeiro sábado 15 de xullo en Santiago --trátase do segundo plenario que realiza o partido instrumental--.

A esta opinión sumouse Iago Martínez, de Marea Atlántica, quen tamén defendeu, en declaracións a Europa Press, que o Consello das Mareas "non ten competencia para modificar a coordinadora", cousa que, engadiu, só pode facer o plenario, no que participan os inscritos.

DEBATE "TRANQUILO" NO PLENARIO

"Se se quere integrar distintos pensamentos hai que debatelo no plenario tranquilamente", defendeu Gladis Afonso, quen considera que a proposta da coordinadora aseméllase ao que fan, lamentou, os "partidos tradicionais" e que, por tanto, trátase de "unha arbitrariedade absoluta".

Por iso, chamou a atención sobre a necesidade de debater no plenario que modelo de En Marea queren os inscritos. En concreto, Gladis Afonso apostou por "seguir avanzando" ao redor da Asemblea fundacional celebrada o 30 de xullo do pasado ano en Vigo. E é que, subliñou, En Marea debe ser "un espazo de confluencia e aberto" con capacidade "transformadora e rupturista".

CRÍTICAS Á LIÑA ORIXINAL

"Está a producirse un desvío do acordado na Asemblea de Vigo", lamentou, para logo remarcar a necesidade de "reconducir" o proxecto ao acordado na cidade olívica. "En Marea é un instrumento de ruptura e non de aceptación do sistema", resolveu.

Cabe lembrar que o pasado 2 de abril Luís Villares fíxose coa portavocía orgánica de En Marea, encabezando así unha coordinadora criticada por un sector de Anova, liderado por Rafael Dopico, así como por Podemos, Marea Atlántica, Esquerda Unida e algunhas mareas municipalistas, como Ourense en Común e Nós Pobra.