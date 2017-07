Gómez Noya vence en Ézaro

Nin os convidados de luxo Tony Rominger e Álex Zulle nin os ciclistas galegos. O protagonista foi Javi Gómez Noya, pentacampión mundial de tríatlon, que sumou ao seu extenso palmarés a vitoria na terceira edición do Gran Fondo Ézaro, que se disputou este domingo polas estradas da Costa da Morte con saída e chegada en Dumbría.

Javi Gómez Noya e Gustavo Veloso, no inicio da subida a Ézaro. | Fonte: @granfondoezaro

“Foi duro, porque era un circuíto moi esixente, cun gran nivel ciclista. Pero era unha marcha e o obxectivo era disfrutar e facer un bo adestramento. Cumpriuse, e nunha contorna espectacular”, comentou Gómez Noya na liña de meta, despois de tamén vencer o sábado na travesía a nado Camariñas-Muxía. Fin de semana completa para o campión galego na Costa da Morte.

Máis dun milleiro de ciclistas afrontaron un novo reto no miradoiro de Ézaro. Os grandes protagonistas do percorrido longo (141 quilómetros) foron Gómez Noya e o ciclista arousán do W52-FC Porto Gustavo César Veloso, que lideraron case toda a marcha escapados. No ascenso final a Ézaro, o pentacampión galego fíxose coa vitoria cun tempo de 3h:11:02, seguido dun Veloso que, centrado na preparación para o seu grande obxectivo a Volta a Portugal, cedeu uns metros e entrou segundo con 3h:12:44. No percorrido curto, de case 75 quilómetros, a primeira en meta foi a triatleta neozelandesa Anneke Jenkins, parella de Gómez Noya, que completou a proba nun tempo de 1h:27:31.

Entre os case máis de mil participantes estaban os convidados desta edición, os suízos Álex Zülle, co dorsal número 1, e Tony Rominger, co 1.500, que esta fin de semana lembraron en Galicia a súa loita pola Vuelta a España de 1993: o sábado estiveron no compostelán Monte do Gozo, escenario daquela da última etapa, na que Álex Zulle venceu na contrarreloxo e Tony Rominger na Vuelta. Tamén tomaron a saída outros ex-ciclistas profesionais como Álvaro Pino, Óscar Pereiro, David Blanco, Ángel Casero ou Ezequiel Mosquera, organizador do Gran Fondo Ézaro coa súa empresa. Un dos intres máis emotivos foi a chegada do tándem formado por Serafín Zubiri, invidente, e Raúl Fernández.

A marcha arrincou cun minuto de silencio na honra de Jesús Mancebo, fundador e patrocinador do Club Ciclista Negreira que participara o pasado ano, minuto que se fixo extensivo a todos os ciclistas falecidos en accidentes de tráfico.