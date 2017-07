O conselleiro de Política Social reivindica no Carballiño a capacidade de superación das persoas con discapacidade

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, participou este domingo no encontro de 'Special Olympics' que se celebrou no parque municipal do Carballiño, en Ourense.

Tratouse dunha xornada lúdica e de convivencia na que o conselleiro recoñeceu o traballo, esforzo, capacidade e afán de superación das persoas con discapacidade, así como o facer diario das familias, tal e como indicou a Xunta nun comunicado.

Na súa intervención, Rey Varela avogou por seguir mellorando a coordinación sociosanitaria e a rede de servizos e prestacións para garantir o benestar e a calidade de vida deste colectivo.

Así mesmo, defendeu que a abordaxe da discapacidade, sexa do tipo que sexa, debe facerse desde a perspectiva da igualdade, a non discriminación, a accesibilidade universal e a acción positiva. "Non se trata de que as persoas con distintas capacidades adáptense para integrarse na sociedade, senón que é esta as que debe incluílas", defendeu.

Ademais, a responsable da área social do Goberno galego encomiou a tarefa que realiza o tecido de entidades a favor da inclusión e insistiu na necesidade de "coordinarse e traballar conxuntamente desde a Administración para avanzar na igualdade de dereitos e oportunidades e para ter e ser unha sociedade máis integradora".

Por último, Rey Varela destacou o importante papel do deporte como ferramenta para a inclusión, e de eventos como este encontro de 'Special Olympics' que, asegurou, "axudan a normalizar e dar visibilidade á situación das persoas con discapacidade".