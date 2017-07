Detido un home na Coruña por golpear á súa parella nun bar e agredir nunha man a outra muller

Un home foi detido este sábado pola noite por, supostamente, golpear á súa parella nun bar e agredir nunha man a outra muller que se atopaba no establecemento.

Nun comunicado, a Policía Local da Coruña explicou que o home foi detido por un concurso de dous delitos. En primeiro lugar, agresión con resultado de lesións a unha muller e, en segundo lugar, por un posible delito de violencia machista.

Ás 21,15 horas deste sábado, unha patrulla da Policía Local foi comisionada pola Sala Operativa do 092 para que se trasladase urxentemente á rúa Maria Casar Quiroga, onde se estaba producindo unha pelexa nun bar.

No lugar, os axentes foron requiridos por unha muller, de 36 anos ed idade e veciña da Coruña, que presentaba unha aparente rotura nun dos dedos da súa man esquerda.

En concreto, a muller manifestou que o presunto agresor xa se ausentou do lugar, polo que ela e varias testemuñas facilitaron aos axentes a descrición do home.

Distintas dotacións policiais deron unha batida pola zona, localizando nas inmediacións a un home que coincidía coa descrición facilitada, quen negou os feitos e acompañou voluntariamente ata o bar aos policías, onde foi recoñecido pola muller e as testemuñas.

A muller manifestou que, cando se atopaba no local, o home achegouse a ela e tocoulle as nádegas coa súa man, acción que a muller lle recriminou. O feito coincidiu coa saída do baño da parella do home, quen, tras ver a súa acción, comezou a discutir con el.

Este agarrouna polo pelo e arroxouna contra unha máquina de tabaco, polo que a outra muller tratou de mediar entre eles para evitar que o home continuase agredindo á súa parella.

Con todo, o home agarrou á muller pola súa man esquerda e retorceulle os dedos con forza, mentres que, nese momento, a súa parella abandonaba o bar. Testemuña de todo iso foi o camareiro do local, quen corroborou os feitos.

Momentos máis tarde presentouse no lugar unha muller, de 32 anos e veciña da Coruña, que resultou ser a parella do agresor, pero negou os feitos e manifestou non querer presentar denuncia contra a súa parella. Por todo iso, procedeuse á detención do home, sendo informado do motivo da mesma e dos dereitos que lle asisten.

O home foi denunciado de oficio polos axentes ante o xulgado de garda por un concurso de dous delitos: de lesións e de posible violencia de xénero, quedando nos calabozos policiais a disposición xudicial.

OUTRO DETIDO POR VIOLENCIA DE XÉNERO

Outro home foi detido por un delito de violencia de xénero na cidade herculina, concretamente este sábado pola manaña. Ás 9,00 horas deste sábado unha dotación policial foi comisionada a través da Sala do 092 para que se trasladase a un domicilio da zona dos Mallos, onde unha veciña estaba a pedir auxilio desde unha xanela.

Unha vez no lugar, os axentes foron requiridos por unha muller que lles manifestou que acababa de ser agredida pola súa expareja, quen lle tirou do pelo e empuxado ata caer encima do sofá, á vez que a agarraba do pescozo. Posteriormente, abandonou a vivenda.

Os policías comprobaron que a muller se atopaba moi nerviosa e asustada e presentaba rasguños no pescozo. Ademais, faltábaa pelo da parte esquerda da cabeza.

Tras facilitar a descrición do presunto agresor, leste foi localizado por outra dotación policial na confluencia da rúa Filipinas coa Avenida dá Sardiñeira. O agresor recoñeceu ante os policías que tivera unha forte discusión coa súa expareja.

Por iso, procedeuse á súa identificación e detención, resultando ser un home de 38 anos e veciño desta cidade. O agresor foi posto a disposición do xulgado de garda denunciado por un suposto delito de violencia de xénero.

Pola súa banda, a muller agredida foi trasladada ao centro de saúde da Casa do Mar para ser atendida das lesións que presentaba e presentar a correspondente denuncia.