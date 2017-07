Ana Peleteiro voa ata os 14,22

Volveu superar aquela marca (14,17 metros) coa que foi campioa mundial júnior de triplo salto hai xa cinco anos en Barcelona. A ribeirense Ana Peleteiro segue coa súa fespectacular progresión e acadou o ouro nos campionatos de España promesa de Torrent (Valencia) cun espectacular rexistro de 14,22 metros.

Ana Peleteiro, nunha proba anterior do triplo salto. | Fonte: RFEA

Cun vento favorable pero legal de +0,7, Ana Peleteiro saltou ata en dúas ocasións (os dous últimos saltos) por riba dos 14 metros: 14,08 para superar os 14,03 da súa rival Fátima Diame e 14,22 na sexta e última tentativa.

No segundo ano ás ordes do cubano Iván Pedroso, a progresión de Ana Peleteiro Brión (Ribeira, 2 de decembro de 1995) é imparábel, pechando unha etapa complicada de case cinco anos sen ser quen de mellorar eses 14,17 metros de Barcelona no 2012.

Este mesmo ano, en marzo, foise ata os 14,20 metros no Europeo de pista cuberta de Belgrado (“Levaba catro anos con esa marca aí e non me deixaba ser completamente feliz”, recoñeceu emocionada tralo salto). E agora, ao aire libre en Torrent, salta ata eses 14,22 metros, novo récord galego absoluto, récord de España na categoría promesa e de novo marca mínima para participar nos vindeiros Mundiais de Londres en agosto. E todo con tan só 21 anos.