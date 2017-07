Xornada clave para o conflito de autobuses este luns, con novas reunións da Xunta con patronal e sindicatos

O conflito no sector de transporte de viaxeiros por estrada polo plan de reordenación do mapa de autobuses que pretende implantar a Xunta vivirá unha xornada crave este luns, con novas reunións entre a Consellería de Infraestruturas e a patronal, primeiro, e cos sindicatos, despois.

A estación de autobuses de Santiago, durante a folga | Fonte: Europa Press

As citas están fixadas para as 10,00 e para as 16,00 horas, respectivamente, e produciranse despois do encontro a tres bandas do xoves, ao que accedeu o departamento de Ethel Vázquez despois de catro xornadas de folga e o chamamento unívoco para verse xuntas o tres partes, tanto por parte das empresas como dos representantes dos traballadores.

Con todo, a conselleira defende que para que as negociacións sexan frutíferas é necesario sentar por separado, como xa fixeron este venres a Administración autonómica e as centrais sindicais, nunha cita na que ambas as partes sinalaron "avances" no documento proposto polo Goberno para a subrogación do emprego co novo plan.

Tras case cinco horas, Infraestruturas falou de avances "moi importantes" e "substanciais", aínda que para UXT, CC.OO. e CIG este achegamento aínda non serve para desconvocar a folga, que se mantén de momento para os próximos martes 4 e mércores 5 de xullo.

En concreto, a portavoz de UXT, Beatriz Meilán, en declaracións a Europa Press, destacou que a Xunta prevé "incorporar algunhas cousas" das propostas polos representantes dos traballadores, aínda que se deu un tempo ata o luns para reflexionar e analizar as achegas das organizacións sindicais.

"Queda traballo por facer, o tema da subrogación non está pechado, e é só unha parte; ten que contemplarse o número de traballadores, para que non quede nin un na rúa, e a dotación económica para cumprir coa normativa laboral", subliñou, pola súa banda, o representante de CC.OO., Marcos Pérez.

O desbloqueo dos convenios colectivos, que teñen carácter provincial e que incumben, ademais da o transporte interurbano, a algún urbano como os de Santiago e Lugo, é o outro punto de fricción neste conflito.

E os sindicatos avisan de que "hai que ir paso a paso", aínda que lamentan "a prema" coa que se está traballando. Neste escenario, manteñen a estratexia deseñada esta mesma semana, que implica que na que sería a quinta xornada de folga, o martes, os traballadores voten en asembleas nas principais estacións de bus se apoian facer indefinidos os paros, todos os días da semana.

Pero ata chegar a ese momento, "non hai que descartar nada", recoñecen, aínda dubidando "sendo serios" que haxa tempo para unha desconvocatoria.

"TRABALLAREMOS" POLA DESCONVOCATORIA

Pola súa banda, a conselleira Ethel Vázquez sinalou que o Executivo "traballará" pola desconvocatoria, antes de destacar que "quedan aínda moitos días por traballar e moito traballo por diante" para conseguir o que queren "todos", que é "non ter folgas e implantar este plan que ten vantaxes para todos".

Respecto diso da nova cita do luns cos sindicatos, asegurou que o obxectivo do documento sobre a subrogación é "blindar na súa totalidade todo o emprego", e é que os sindicatos seguen "preocupados por que este plan se salde cunha redución de postos de traballo".

AS TRES FEDERACIÓNS MÁIS BELIXERANTES

Entre tanto, o tres federacións máis belixerantes por ser as máis afectadas pola primeira fase do plan (Anetra, Fegabús e Transgacar) celebraron o restablecemento do diálogo, que recibiron con "alivio", aínda que deixaron claro que manteñen a súa reivindicación de "reformular o proxecto da Xunta".

Mostraron a súa "confianza" en que "sirva" para que os sindicatos poñan fin á folga e, aínda sen "avances significativos" o xoves, cualificaron o propio encontro de "paso importante".

Aseguraron que na cita mostraron a súa disposición para a subrogación dos traballadores e comprometeron analizar a proposta feita pola consellería neste terreo.

Iso si, advertiron de que o plan de transporte tal e como está hoxe "nin a contempla nin permite que se produza nunhas condicións razoables, pois obrigaría a contratar ás persoas por horas e a salario basee".

Por último, dixeron que "segue en pé" o seu ofrecemento de atender os servizos a partir de agosto "para dar tempo á administración a iniciar a elaboración dun plan alternativo", unha alternativa que segundo a consellería é "ilegal e inviable".