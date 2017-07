Comeza este luns a vacinación contra a pneumonía para adultos a partir dos 65 anos

Este luns 3 de xuño comeza o período para a vacina trecevalente no marco do novo calendario de vacinación para adultos. Está previsto previr doenzas como a pneumonía ou a meninxite en persoas nadas a partir do 1 de xaneiro de 1952, é dicir, a partir dos 65 anos.

A vacinación farase por medio dunha dose única e os interesados deberán pedir cita no seu centro de saúde por medio dos mecanismos habituais. Galicia colócase así como a cuarta comunidade autónoma en sumarse á vacinación antineumónica en adultos, despois de Madrid, Castela León, A Rioxa e a cidade autónoma de Melilla, segundo precisou a Xunta nun comunicado.

O obxectivo é que a vacina alcance ao 60 por cento da poboación de 65 anos, o que se traduce en case 20.000 persoas. A Consellería de Sanidade prevé que, grazas a esta medida, prodúzase unha diminución de 2.600 casos de pneumonía nun prazo de cinco anos.

CALENDARIO DE VACINACIÓN

O obxectivo é que este novo calendario de vacinación incorpórese ás consultas de adultos para alcanzar así un aforro en recursos asistenciais. Ademais, a Consellería de Sanidade advirte de que a vacinación "non é unha actividade preventiva exclusiva da infancia".

O calendario establece catro grupos de idade: ata os 35 anos, de 36 a 49, de 50 a 59 e a partir dos 60. Con iso, preténdese aumentar a cobertura das vacinas da poboación adulta, incluíndo á poboación sa, máis aló das campañas específicas como a da gripe ou a vacinación para embarazadas.