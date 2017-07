Pokémon.- Conde Roa declara este luns nos xulgados de Lugo en relación á financiación do PP de Santiago

O exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa declarará este luns 3 de xullo nos xulgados de Lugo en relación ao financiamento do PP de Santiago.

E é que este pasado xoves, o exalcalde de Santiago foi novamente citado pola titular do Xulgado de Instrución número 1 de Lugo, Pilar de Lara, para declarar en relación ás dilixencias abertas sobre as contas do PP compostelán por ingresos entre maio e xullo de 2011, unha cuestión derivada da 'Operación Pokémon'.

Conde Roa, en calidade de investigado, fora citado xa a declarar o pasado 20 de xuño, xunto co exedil popular Albino Vázquez. No entanto, naquel momento non acudiu alegando que reside no estranxeiro.

Fontes xudiciais indicaron que se lle deu a opción de "declarar por videoconferencia" ou mesmo deixar o interrogatorio para o verán, dado que reside actualmente en Alemaña, para "cando veña a visitar á familia".

Finalmente, a xuíza optou por esta segunda opción e citou a Gerardo Conde Roia nos xulgados de Lugo este luns 3 de xullo ás 10,00 horas.

A comparecencia enmárcase nunhas dilixencias abertas por mor da 'Operación Pokémon' que investigan se existiu contabilidade irregular nas contas do PP de Santiago no período entre maio e xullo de 2011.